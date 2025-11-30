Cossette López ejerce el sufragio y pide a los hondureños “no dejar de ir a votar”

Tegucigalpa, Honduras

Después de anunciar que no asistiría al acto protocolario de apertura de las Elecciones Generales 2025, Cossette López ejerció este domingo su voto.

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) votó a las 8:30 de la mañana en el Instituto José Cecilio del Valle ubicado en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Al ser consultada por los medios sobre el avance del proceso electoral y denuncias de retrasos en la apertura de algunos centros de votación a nivel nacional, la consejera explicó que “esperamos que abran a la brevedad, el material fue distribuido por la noche evadiendo un poco la observación de ruta, pero esperamos que se superen los problemas. Los militares han estado haciendo controles, no entiendo con qué base de datos, pero eso ha generado retrasos”.

Tras depositar las papeletas en las urnas dijo: “Honduras, ya voté. Voten ustedes también. Un paso por la democracia, avancemos y comprometámonos por nuestro futuro. No dejen de ir a votar”.