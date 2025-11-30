Cossette López ejerce el sufragio y pide a los hondureños “no dejar de ir a votar”

Después de anunciar que no asistiría al acto protocolario de apertura de las Elecciones Generales 2025, Cossette López ejerció este domingo su voto.
La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) votó a las 8:30 de la mañana en el Instituto José Cecilio del Valle ubicado en Tegucigalpa, capital de Honduras.
Al ser consultada por los medios sobre el avance del proceso electoral y denuncias de retrasos en la apertura de algunos centros de votación a nivel nacional, la consejera explicó que “esperamos que abran a la brevedad, el material fue distribuido por la noche evadiendo un poco la observación de ruta, pero esperamos que se superen los problemas. Los militares han estado haciendo controles, no entiendo con qué base de datos, pero eso ha generado retrasos”.
Tras depositar las papeletas en las urnas dijo: “Honduras, ya voté. Voten ustedes también. Un paso por la democracia, avancemos y comprometámonos por nuestro futuro. No dejen de ir a votar”.
Así ejerció el sufragio Cossette López
La consejera Cossette López acudió vestida de blanco a ejercer su voto a tempranas horas del 30 de noviembre.
En horas de la madrugada, la consejera denunció que buscaban intimidarla y obstaculizar su participación en las fases posteriores del proceso electoral
“Después de los episodios de violencia verbal y hostigamiento que he sufrido desde que asumí y recientemente, este riesgo dejó de ser una percepción y se convirtió en una amenaza real. Por recomendación de seguridad y para no comprometer mi integridad, no asistiré al acto inaugural de la jornada electoral. Proteger mi vida y la de mi familia no es un acto de temor: es un acto de responsabilidad”, escribió en un tuit publicado en sus redes sociales.