María Mejía, candidata a designada presidencial por el PN: “Esto apenas comienza”

Tegucigalpa

Según el primer informe preliminar del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), hasta las 22:30 horas locales (04:30 GMT), con el 34,25 % de las actas, Asfura lograba 530.073 votos, mientras que el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, obtenía 506.316.

En declaraciones a periodistas, señaló: “Con la ayuda de Dios y del pueblo hondureño vamos a ganar este proceso electoral”, y advirtió que “esto no se termina hasta que se cuente el último voto”.

María Antonieta Mejía , candidata a designada presidencial (vicepresidenta) de Honduras por el opositor Partido Nacional , del candidato Nasry Asfura —para quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , pidió el voto—, dijo este domingo, tras conocer el primer resultado preliminar sobre las elecciones generales, que les da una ligera ventaja, que “esto apenas comienza” y que ganarán los comicios.

En el tercer puesto figuraba Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), con 255.972 votos, indicó la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

El primer informe demoró más de una hora y media por razones que los consejeros del CNE no explicaron, disparando la incertidumbre entre los hondureños al no saber qué estaba pasando, ni por qué no comenzaba a transmitir la cadena de radio y televisión, para lo que estuvo llamando casi media hora la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Asfura, en un escueto mensaje y con enfado antes de conocerse el primer recuento, le exigió a la titular del CNE que agilizara el informe preliminar.”

Le exigimos a Ana Paola Hall, no sé qué está esperando, salga y cumpla su deber, no tengamos a un país en espera, en ascuas, en tinieblas. Hágalo, por el bien de la democracia. La ley así lo dice, gracias, Honduras, aquí estamos para servirles y estamos firmes”, expresó Asfura.

Se espera que este lunes Asfura se refiera a los resultados parciales que lleva en el escrutinio electrónico del CNE, donde los hondureños podrán conocer sobre los votos que vayan sumando los candidatos a presidente, alcaldías, diputados nacionales y centroamericanos.