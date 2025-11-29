Comienza Ley Seca nacional para garantizar orden en jornada electoral

Tegucigalpa, Honduras.

A partir de las 6:00 de la mañana de este sábado 29 de noviembre, Honduras entra oficialmente en Ley Seca y en la prohibición de espectáculos públicos, como parte de las disposiciones electorales establecidas previo a los comicios generales.

La medida, ordenada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), estará vigente hasta las 6:00 de la tarde del lunes 1 de diciembre de 2025.

El organismo electoral informó que esta disposición se fundamenta en el artículo 246 de la Ley Electoral, el cual obliga a suspender el expendio, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, además de cancelar eventos públicos que puedan afectar el orden durante la jornada cívica.

La prohibición incluye: venta de bebidas alcohólicas en pulperías, supermercados, bares, discotecas y restaurantes, así como distribución y consumo en espacios privados o públicos, realización de conciertos, fiestas, ferias, carnavales, eventos masivos y cualquier espectáculo público.

Las autoridades recordaron que las restricciones aplican en todo el territorio nacional, sin excepción alguna, y que su propósito es garantizar un ambiente seguro y ordenado antes, durante y después del proceso electoral.

El CNE advirtió que quienes violen la Ley Seca o la prohibición de espectáculos públicos se exponen a multas que van desde cuatro hasta 10 salarios mínimos, conforme a lo establecido en la normativa vigente. Tanto los negocios como los ciudadanos podrían ser sancionados si se comprueba el incumplimiento de las disposiciones, señaló el ente rector electoral.

El Consejo Nacional Electoral pidió a la población respetar estas medidas y colaborar con el proceso democrático. “Estas disposiciones buscan que la jornada electoral se desarrolle con tranquilidad y sin incidentes”, expresó la institución en su comunicado emitido el 24 de noviembre.

La Ley Seca y la suspensión de espectáculos públicos forman parte de las regulaciones habituales previas a cada elección, con el objetivo de reducir riesgos, evitar altercados y promover un clima cívico adecuado.