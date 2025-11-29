Sociedad civil llama a votar masivamente en elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.

A pocas horas de que los hondureños acudan nuevamente a las urnas, diversas organizaciones de sociedad civil hicieron un llamado enérgico a la ciudadanía para que participe de manera masiva en las elecciones generales, consideradas por muchos como uno de los procesos más decisivos de los últimos años.

Las plataformas cívicas, entre ellas organizaciones comunitarias, observatorios electorales, cámaras empresariales y colectivos juveniles, coincidieron en que votar es la herramienta más poderosa que tiene la población para influir en el rumbo del país y fortalecer la institucionalidad democrática.

No hay transformación posible si la gente no participa. La democracia se sostiene en la voluntad popular, y esa voluntad solo se expresa votando. La abstención electoral sigue siendo uno de los mayores retos del país y que superar ese patrón es crucial para reconstruir la confianza en el sistema.

En los últimos procesos, Honduras ha registrado niveles preocupantes de abstención, especialmente entre jóvenes y sectores rurales. Las organizaciones advierten que la falta de participación abre espacio a la desinformación, manipulación política y reduce la representatividad de los futuros gobernantes.

Las organizaciones aseguraron que mantendrán una vigilancia permanente durante todo el proceso electoral, desplegando miles de observadores independientes en centros de votación a nivel nacional. Esto, afirmaron, es fundamental para asegurar transparencia, confianza y legitimidad en los resultados.

También exhortaron a las autoridades electorales a garantizar que los centros de votación estén abastecidos, organizados y accesibles, especialmente en comunidades rurales y zonas afectadas por violencia.

Más allá de la participación masiva, los colectivos insistieron en la importancia del voto informado. Recomendaron a los ciudadanos revisar planes de gobierno, historial de los candidatos y propuestas concretas.

Mario Urquía, director ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), afirmó que la ciudadanía puede acudir a las urnas con confianza, pues la observación nacional estará desplegada en todo el territorio.

“El pueblo hondureño debe sentirse tranquilo de ejercer su derecho y de elegir a sus autoridades para los próximos cuatro años, debe respetarse la voluntad popular”, expresó Urquía.

Agregó que la sociedad civil tendrá presencia en los 18 departamentos del país, luego de una extensa jornada de capacitación a los observadores.

“Hemos trabajado una intensa capacitación, haciendo énfasis en que la observación debe ser veraz, objetiva y sin discriminación, con el fin de que el proceso se desarrolle correctamente y que al final haya un resultado que todos respetemos”, apuntó.

Urquía también respaldó la veeduría internacional, pero advirtió que debe darse dentro del respeto a la soberanía hondureña. “Estamos de acuerdo con la observación internacional, sujetos a la soberanía del país, pero rechazamos cuando hay intentos de desestabilización o intromisión en asuntos internos, haciendo llamados a votar por x o y candidato”, dijo.

Por su parte, Fany Erazo, representante del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Copru), hizo un llamado contundente a la población para no dejarse intimidar por mensajes que buscan generar miedo.

“A pesar de los rumores y los obstáculos que han intentado afectar este proceso democrático, llamamos a la población a votar masivamente, no hay que tener temor”, señaló Erazo.

Aseguró que las instituciones responsables del proceso han demostrado su compromiso con el pueblo hondureño.“Las instituciones han cumplido, y a nosotros nos corresponde salir a votar, reafirmar que estamos confiando en un proceso electoral limpio, transparente y sin temor. Vayamos a las urnas”, concluyó.