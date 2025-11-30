Jornada electoral fluye con normalidad en centro de votación en Omoa

Omoa.

Una jornada electoral normal se desarrolla para los electores en el Centro de Educación Básica Abraham Riera Peña, ubicado en el centro del municipio de Omoa, Cortés.

Este centro de votación, que tiene una carga electoral de 35,958 votantes, abrió a las 7:30 de la mañana y registra una importante afluencia de electores.

Johely Ávila, custodio electoral, explicó que el atraso se debió a “un problema con un miembro de la Junta Receptora de Votos que no aparecía en el padrón electoral, pero ya se solventó. Asumió la posición el suplente”.

El custodio señaló que también se reportó lentitud en los lectores biométricos. “Tenemos que entender que es saturado por la cantidad de afluencia que hay de votantes, pero nada que preocuparnos. Está concurriendo con normalidad”.

Informó que tienen previsto cerrar a las 5:00 p.m., pero si se manda una prórroga deberán acatarla. “Por eso invitamos a las personas a que vengan a ejercer el sufragio temprano”.

“Esta es una fiesta cívica y como tal la estamos viviendo”, subrayó.

Héctor Barahona, residente de la zona, dijo que llegó a votar con mucho fervor.