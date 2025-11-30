Elecciones Honduras 2025: largas filas, retrasos y afluencia de personas

Las Elecciones Generales de Honduras 2025 se realizan este domingo 30 de noviembre y así se vivieron las primeras imágenes en esta mañana en las distintas partes del país.
Algunos centros de votación sufrieron retrasos y las largas filas empezaron a crearse. E
Desde la UNAH en San Pedro Sula abrieron desde tempranas horas para que los ciudadanos ejercieran el sufragio.
Los sampedranos estuvieron a la espera para poder ejercer su voto en las Elecciones Generales de Honduras.
La UNAH recibió cientos de personas que asistieron desde tempranas horas para ejercer el sufragio.
En la Escuela Soledad Fernández de San Pedro Sula también se hicieron presentes una buena cantidad de personas desde la mañana.
A partir de las 7:00 AM se tenían que abrir los centros de votación, sin embargo, en algunos centros experimentaron retrasos.
Uno de ellos fue el JTR de San Pedro Sula. Las actividades empezaron a realizarse una hora después de lo estipulado.
Desde tempranas horas había largas filas en el Instituto José Trinidad Reyes. A pesar de las quejas, se mantuvo la tranquilidad a la espera de que se aperturaran los portones.
Los catrachos arribaron al Instituto para ejercer el sufragio en las Elecciones Generales 2025.
Así estaba el ambiente en el CEB Presentación Centeno del Barrio Cabañas en San Pedro Sula.
En La Ceiba Atlántida, la jornada comenzó en un clima de tranquilidad general.
Se reportaron ciertos retrasos menores en la apertura de algunas mesas debido a pequeñas incidencias logísticas, principalmente la llegada tardía de algunos materiales o la conformación final de las JRV.
Largas filas en el centro de enseñanza San Vicente de Paúl de San Pedro Sula. Este fue otro de los centros de votación que sufrieron retrasos.
En San Pedro Sula, el Centro Alex Alaniz en San Pedro Sula mostraron su inconformidad, ya que no se abrían los portones a las 7:00 AM.
En Santa Ana, uno de los municipios del sur de Francisco Morazán, también experimentó demoras en el inicio de las votaciones durante la jornada electoral de este domingo.
Las urnas debían habilitarse a las 7:00 a.m., pero el proceso se inició hasta las 7:30 a.m. Para ese momento, ya se había formado una fila de aproximadamente 250 personas, entre jóvenes, adultos y ciudadanos de la tercera edad.
Las largas filas también se reportaron en la Escuela Dionisio de Herrera en San Pedro Sula.
Adultos de la tercera edad y ciudadanos se hicieron presentes al Centro de Educación Básica Gubernamental Benigno Augusto Estrada en Puerto Cortés.