¿Aceptará Rixi Moncada los resultados del Trep? Esto dijo al votar

La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre) acudió a ejercer el sufragio en horas muy tempranas de la mañana, cumpliendo así con el llamado que hizo durante su campaña para que sus simpatizantes votaran desde el inicio de la jornada.
A su llegada al centro de votación, Rixi Moncada fue recibida por decenas de medios de comunicación que no tardaron en cuestionarla sobre si aceptará o no los resultados transmitidos mediante el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Esta consulta se dio, tomando en cuenta que previamente había manifestado que solo reconocería los datos provenientes de sus propias actas.
Ante las consultas, Moncada reiteró su postura y remarcó que la confianza en el pueblo hondureño es su principal respaldo.
“Yo tengo mucha fe en el pueblo hondureño y le ratifico siempre al pueblo hondureño: la defensa de la soberanía, la defensa de los resultados a través de los miles de hondureños en las Juntas Receptoras de Votos es fundamental", inició diciendo.
"La transmisión de resultados preliminares es una transmisión que se manchó en el proceso, por la administración del ente electoral. Por lo tanto, nosotros, con el fundamento de los 26 audios del indicio que hay ahí sobre un plan de una alianza para obstruir el proceso, vamos a tomar en consideración para nuestros resultados las 20,167 actas bien firmadas, certificadas y que seguramente representarán esa voluntad popular”, expresó.
La aspirante presidencial enfatizó que el verdadero reflejo de la voluntad ciudadana se encuentra en las actas físicas que los miembros de mesa levantan en cada Junta Receptora de Votos.
Según Moncada, estas actas serán el eje central de su verificación y de cualquier pronunciamiento oficial que realice su movimiento.
Con un ambiente aún cargado de incertidumbre electoral, la abanderada de Libre dejó claro que su partido se mantendrá vigilante del proceso y que defenderá cada voto con rigor.
Entre llamados a la calma, al respeto y a la participación masiva, Moncada concluyó asegurando que la decisión final la tendrá el pueblo y que su compromiso es hacerla valer.
Además, Moncada subrayó que su confianza plena recae en las actas físicas generadas en cada Junta Receptora de Votos, y no en el sistema TREP, al que volvió a señalar como un mecanismo “vulnerado” durante el proceso.
La candidata reafirmó que serán esas 20,167 actas debidamente firmadas y certificadas las que servirán como columna vertebral para validar la voluntad popular.