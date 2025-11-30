Jornada cívica y ordenada marca la votación en Puerto Cortés

Electores de Puerto Cortés acudieron en calma a los principales centros de votación, donde reportaron orden y alta participación.

    En e CEB Once de Junio, en Puerto Cortés, las personas hacen largas filas para ejercer el sufragio. No se reportan incidentes.

     Foto: Franklyn Muñoz
  • 30 de noviembre de 2025 a las 14:40 -
  • Héctor Montoya
Puerto Cortés

Electores porteños vivían una jornada cívica mientras hacían largas filas para ejercer el sufragio en el Centro Básico de Educación Once de Junio, uno de los centros de mayor caudal electoral en Puerto Cortés.

Cecilia Zavala, persona de la tercera edad, se mostró contenta por haber realizado su voto en este centro educativo.

Víctor Manuel Campos fue otro de los ciudadanos que permanecía en una de las filas y esperaba su turno para poder votar en un ambiente calmado.

Por su parte, Florentina Hernández también hacía fila para ejercer el sufragio con el fin de “elegir a nuestras autoridades”. La ciudadana lamentó la lentitud del proceso, que atribuyó a los lectores biométricos.

Los electores hacen filas de manera ordenada y pacífica en el CEB Marco Aurelio Soto de Puerto Cortés.

CEB Marco Aurelio Soto

El Centro de Educación Básica Marco Aurelio Soto es otro de los centros de votación de mayor afluencia en el municipio de Puerto Cortés.

De manera ordenada y pacífica, los electores hacían filas en este centro educativo para elegir a los candidatos de su preferencia.

“Gracias a Dios todo ha estado normal”, dijo Inés Martínez, quien salió satisfecha tras realizar su voto sin ningún inconveniente.

Por su parte, Fredy Montes afirmó que, contrario a lo que algunos medios de comunicación habían informado, “el pueblo ha demostrado que tranquilamente y pacíficamente viene a ejercer el sufragio”.

Con 88,598 electores, Puerto Cortés es uno de los municipios con mayor población electoral.

