Jornada cívica y ordenada marca la votación en Puerto Cortés

Puerto Cortés

Electores porteños vivían una jornada cívica mientras hacían largas filas para ejercer el sufragio en el Centro Básico de Educación Once de Junio, uno de los centros de mayor caudal electoral en Puerto Cortés.

Cecilia Zavala, persona de la tercera edad, se mostró contenta por haber realizado su voto en este centro educativo.

Víctor Manuel Campos fue otro de los ciudadanos que permanecía en una de las filas y esperaba su turno para poder votar en un ambiente calmado.

Por su parte, Florentina Hernández también hacía fila para ejercer el sufragio con el fin de “elegir a nuestras autoridades”. La ciudadana lamentó la lentitud del proceso, que atribuyó a los lectores biométricos.