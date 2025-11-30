Mauricio Oliva vota en Choluteca y habla del indulto a JOH

El expresidente del Congreso Nacional señaló que "una cosa es la situación del expresidente Hernández y otra cosa es el proceso electoral".

  • Mauricio Oliva vota en Choluteca y habla del indulto a JOH

    Mauricio Oliva ejerce el sufragio este domingo 30 de noviembre en las elecciones generales de Honduras.

    Fotografía: Cortesía / Redes Sociales
CHOLUTECA, HONDURAS

Mauricio Oliva, expresidente del Congreso Nacional, ejerció el voto este domingo en la ciudad de Choluteca y aprovechó para referirse al indulto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a favor del exmandatario Juan Orlando Hernández.

"Una cosa es la situación del presidente Hernández y otra cosa es el proceso electoral. Son dos cosas diferentes", expresó el extitular del Legislativo consultado sobre las elecciones generales en Honduras y el sorpresivo mensaje de Trump.

¿Cómo funcionaría el perdón presidencial que Trump anunció para Juan Orlando?

Oliva valoró la buena relación que mantiene con el expresidente Juan Orlando Hernández y su familia. "En el plano personal, el presidente Hernández es mi amigo. Y que bien que pueda ser indultado", apuntó.

"Que regrese a su hogar y que vuelva a su vida normal. Y se lo deseo de todo corazón", añadió el exdiputado nacionalista. Por otro lado, el exjefe del Parlamento hondureño consideró que la publicación de Trump "no tiene ninguna incidencia en el proceso electoral".

Elecciones en Honduras 2025

Más de 6.5 millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal.

Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.

En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.

Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más