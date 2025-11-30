Mauricio Oliva vota en Choluteca y habla del indulto a JOH

Mauricio Oliva, expresidente del Congreso Nacional, ejerció el voto este domingo en la ciudad de Choluteca y aprovechó para referirse al indulto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a favor del exmandatario Juan Orlando Hernández.
"Una cosa es la situación del presidente Hernández y otra cosa es el proceso electoral. Son dos cosas diferentes", expresó el extitular del Legislativo consultado sobre las elecciones generales en Honduras y el sorpresivo mensaje de Trump.
Oliva valoró la buena relación que mantiene con el expresidente Juan Orlando Hernández y su familia. "En el plano personal, el presidente Hernández es mi amigo. Y que bien que pueda ser indultado", apuntó.
"Que regrese a su hogar y que vuelva a su vida normal. Y se lo deseo de todo corazón", añadió el exdiputado nacionalista. Por otro lado, el exjefe del Parlamento hondureño consideró que la publicación de Trump "no tiene ninguna incidencia en el proceso electoral".
Elecciones en Honduras 2025
Más de 6.5 millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal.
Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.
En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.
Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.