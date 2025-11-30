Mauricio Oliva vota en Choluteca y habla del indulto a JOH

CHOLUTECA, HONDURAS

Mauricio Oliva, expresidente del Congreso Nacional, ejerció el voto este domingo en la ciudad de Choluteca y aprovechó para referirse al indulto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a favor del exmandatario Juan Orlando Hernández. "Una cosa es la situación del presidente Hernández y otra cosa es el proceso electoral. Son dos cosas diferentes", expresó el extitular del Legislativo consultado sobre las elecciones generales en Honduras y el sorpresivo mensaje de Trump.

Oliva valoró la buena relación que mantiene con el expresidente Juan Orlando Hernández y su familia. "En el plano personal, el presidente Hernández es mi amigo. Y que bien que pueda ser indultado", apuntó. "Que regrese a su hogar y que vuelva a su vida normal. Y se lo deseo de todo corazón", añadió el exdiputado nacionalista. Por otro lado, el exjefe del Parlamento hondureño consideró que la publicación de Trump "no tiene ninguna incidencia en el proceso electoral".



Elecciones en Honduras 2025