CNE recuerda que el uso del biométrico es obligatorio

El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió este 30 de noviembre un comunicado en el que reiteró que el uso del dispositivo biométrico es obligatorio en todas las Juntas Receptoras de Votos (JRV), conforme al artículo 263 de la Ley Electoral. El organismo informó que ha constatado la existencia de mesas que han decidido no implementar el dispositivo, decisión que no corresponde a las JRV y que podría incluso constituir delito electoral.

CNE instruye sobre protocolos en caso de fallas

De acuerdo con el comunicado, cuando un lector biométrico presente fallas, los miembros de la JRV y el custodio informático deben comunicarse con el Call Center del CNE a los números 107 y 108 para recibir instrucciones.

Si los problemas persisten, deberá solicitarse el dispositivo biométrico de contingencia, bajo custodia del Consejo Municipal Electoral.

COMUNICADO No. 048-2025

COMUNICADO No. 048-2025

USO DEL DISPOSITIVO BIOMÉTRICO ES OBLIGATORIO — CNE_HONDURAS (@CneHonduras) November 30, 2025

El CNE también hizo un llamado a la ciudadanía a exigir el uso del biométrico al momento de ejercer el sufragio.

Informes de fallas en distintos departamentos

Las incidencias con lectores biométricos se han registrado en varias zonas del país, incluyendo Yoro, Copán, Cortés y el municipio de San Pedro Sula. En Yoro, el inicio de la jornada electoral transcurrió con relativa normalidad, aunque se reportaron fallas en los dispositivos y ausencia de urnas en algunos centros, según confirmó Francisco Quiroz, coordinador departamental de Juntas Receptoras de Votos y custodios. El centro de votación del Instituto Perla del Ulúa abrió puntualmente. Quiroz explicó que el Consejo Departamental adoptó resoluciones anticipadas para evitar atrasos, acuerdos que fueron consensuados por los representantes de los partidos políticos.

Incidencias en votación por fallas del biométrico