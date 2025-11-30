Registran fallas en los lectores biométricos de varios centros de votación

El Progreso, Yoro.

El inicio de la jornada electoral en el departamento de Yoro se ha desarrollado con relativa normalidad, aunque con incidencias relacionadas con fallas en lectores biométricos y ausencia de urnas en algunos centros de votación, según confirmó Francisco Quiroz, coordinador departamental de Juntas Receptoras de Votos (JRV) y custodios. El centro de votación del Instituto Perla del Ulúa abrió puntualmente y, según Quiroz, el Consejo Departamental “tomó una resolución para anticipar escenarios que se podían presentar esta mañana”, acuerdos que fueron consensuados y firmados por los representantes de los partidos políticos para evitar atrasos.

Uno de esos escenarios contemplaba la entrega de maletas electorales aun cuando no estuvieran presentes los tres custodios, una regla que en las primarias había generado retrasos. “Si sólo había un custodio, se entregaba; y si no había ninguno, el militar la entregaba directamente a los miembros de la Junta Receptora siempre y cuando hubiera mayoría simple”, explicó el funcionario.

Reportan fallas en lectores biométricos

Quiroz confirmó "pequeños incidentes" en varias zonas del departamento: "Algunos biométricos no están funcionando. Estoy recibiendo reportes de todo el departamento. En esos casos se está haciendo el registro de manera manual y, cuando definitivamente no funcionan, se documenta en notas de incidencias y se habilita el cuaderno de votación para que los electores plasmen su huella". Estas fallas también se reportaron en otros municipios. Un ciudadano en San Pedro Sula, quien votó en la escuela José Trinidad Cabañas, aseguró que "en algunas aulas estaban fallando los lectores".

Urnas faltantes en varios sectores