Iroshka Elvir contesta a Trump: "Tampoco apoyaron a Bukele y hoy son aliados"

Iroshka Elvir, diputada del Partido Liberal, se pronunció este jueves en relación con el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien habló sobre las elecciones generales de Honduras y expresó su apoyo a la candidatura presidencial de Nasry Asfura, del Partido Nacional.
En un mensaje en redes sociales, la congresista, quien es esposa del presidenciable Salvador Nasralla, instó a la población a mantener presente una serie de hechos de corrupción que, según sostuvo, han marcado a distintos gobiernos en las últimas dos décadas.
Elvir enumeró casos emblemáticos como "los hospitales móviles, el saqueo al IHSS, Arca Abierta, las pastillas de harina, la eliminación de peajes, la supuesta eliminación de las ZEDE, así como los narcovideos" y el caso “chequesol”, recordándolos como ejemplos de irregularidades que, afirma, no deben pasar desapercibidas.
“Y ¡no olvidar!, todos los actos de corrupción que han hecho absolutamente todos los partidos que han llegado al poder los 20 años atrás”, remarcó la diputada, enfatizando que la responsabilidad no recae únicamente en una fuerza política.
Elvir también cuestionó los cambios en las alianzas internacionales, al señalar que en el pasado las administraciones estadounidenses “tampoco apoyaron al presidente Nayib Bukele y hoy son aliados estratégicos”.
La reacción de la congresista se suma a las distintas reacciones que ha generado el pronunciamiento del mandatario estadounidense a tres días de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre en Honduras.
Trump tilda de "comunista a Nasralla"
El presidente Trump instó este miércoles a los hondureños a apoyar al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, en las elecciones del 30 de noviembre, y acusó a sus rivales de representar el "avance comunista" y aliado de líderes como el venezolano Nicolás Maduro.
En una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario se refirió a Asfura como el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras" y agregó que podrían "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas".
Trump cuestionó que la candidata oficialista, Rixi Moncada, que aspira a suceder a la actual mandataria, Xiomara Castro, es "cercana al comunismo" y agregó que el tercer candidato, Salvador Nasralla, es parte de un intento por "engañar al pueblo" para dividir el voto.
El gobernante estadounidense elogió el pasado de Asfura como alcalde de la capital hondureña, Tegucigalpa, donde a su criterio ayudó a "llevar agua a millones de personas".