Calma y "tranquilidad" en un pequeño pueblo de Honduras de cara a las elecciones

Valle de los Ángeles, Honduras

Alrededor de la plaza central de ese pueblo montañoso, los vendedores ambulantes han instalado sus carpas desde los primeros rayos de sol, ajenos a lo que pueda suceder este domingo y enfocándose en las ventas, que -según aseguran- han mermado en los últimos días.

En el pintoresco pueblo hondureño del Valle de los Ángeles, a unos 20 kilómetros al noreste de Tegucigalpa, reina este sábado, paz y tranquilidad previo a las elecciones generales del domingo, en las que se elegirá un nuevo presidente en medio de tensiones.

“Solo pedí a Dios que sea todo tranquilo. Aquí nunca se ha visto nada (violento) en realidad. No creo que se ponga feo”, explicó a EFE la septuagenaria Gertrudis Turcios, oriunda del Valle de los Ángeles, mientras está sentada en uno de los bancos de la plaza vigilando su puesto de dulces por si algún comprador se acerca.

Sin embargo, tienen claro que este domingo ejercerán su derecho al voto - incluso a quien darán la confianza para gobernar el país los próximos cuatro años-, según comentaron a EFE.

Algunos de ellos aseguran que acudirán apurados desde que abran las puertas de los colegios electorales para luego atender a los curiosos turistas que por allí pasean.

“Ese (votar) es un deber de todo hondureño. Tenemos que saber elegir, pedirle a Dios que nos ilumine a todos los hondureños para mejorar nuestro país. Honduras es un país grande”, dijo a EFE el vendedor ambulante Jean Mario Serrano mientras arreglaba su puesto de dulces mexicanos junto a su hija.

Serrano agregó que “tristemente, Honduras ha tenido malas autoridades, pero ya es tiempo de cambiar ese ciclo de solo elegir por partido o tradición familiar”, toda vez que confiesa abiertamente que su voto estará dirigido al conservador Nasry 'Tito' Asfura, conocido popularmente como Papi a la orden, del Partido Nacional.

Mientras tanto, por las estrechas calles de adoquines de este pequeño pueblo, de 20,000 habitantes, según unas proyecciones oficiales de 2021, moradores, vendedores y militares pasean por igual este sábado.

Los miembros de las Fuerzas Armadas custodian el centro de acopio del material electoral que mañana llegará a los centros.