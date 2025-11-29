En lanchas y asnos trasladan material electoral en zonas rurales de Honduras

Choluteca, Honduras.

El traslado del material electoral hacia comunidades de difícil acceso continuó este sábado con apoyo del Ejército, que debió recurrir a medios de transporte alternativos para garantizar la llegada de las maletas electorales antes de la jornada de votación. En el municipio de Colomoncagua, Intibucá, personal del Décimo Batallón de Infantería movilizó el material desde el Centro de Almacenamiento Municipal (CAM) hacia el centro de votación de El Picacho.

El recorrido inició en un vehículo tipo pick-up; sin embargo, a las 9:30 a. m., en el sector de Piedra Parada, fue necesario cambiar de transporte debido al desbordamiento del río que imposibilitaba el paso terrestre. Los soldados continuaron el trayecto utilizando acémilas para completar el desplazamiento hacia la comunidad, según el reporte oficial.

La maniobra permitió asegurar el abastecimiento electoral en una de las zonas más remotas del municipio. De forma paralela, el Ejército informó sobre otra operación efectuada en el departamento de Choluteca. De acuerdo con un informe dirigido al alto mando militar, este 29 de noviembre se realizó un "embarque fluvial" para transportar las maletas electorales destinadas al centro de votación de San Marquitos, en Morolica. Estas acciones forman parte del despliegue nacional para garantizar la distribución de los insumos electorales en áreas rurales y de difícil acceso, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral (CNE).