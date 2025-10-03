Precio del dólar este viernes 3 de octubre en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

De acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), el dólar estadounidense registró este viernes, 3 de octubre, un nuevo ajuste alcista frente al lempira. El precio de compra se situó en L26.1696, mientras que el precio de venta alcanzó L26.3004.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

El tipo de cambio de compra refleja el valor al que bancos y casas de cambio adquieren los dólares de sus clientes, principalmente personas naturales y empresas exportadoras. Por su parte, el tipo de cambio de venta indica el precio al que estas instituciones venden la divisa extranjera a los usuarios que la demandan para viajes, pagos internacionales o importaciones.

Contexto económico y demanda de dólares