Petróleo WTI sube 4.48% y acumula un alza semanal de 14.7%

Nueva York, Estados Unidos

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes un 4,48 %, hasta 82.49 dólares el barril, apoyado por la escalada de los ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 3.54 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

En el cómputo semanal, el precio del WTI se ha disparado un 14,7 %.

Los operadores siguen de cerca la escalada del conflicto entre EE.UU. e Irán, que se intensificó en los últimos días con nuevos ataques por parte de ambos países.