Zamorano y su alianza estratégica con el BAH y Dinant: transformando la nutrición infantil en Honduras

Por cuarto año consecutivo, la Universidad Zamorano ha formalizado su alianza con el Banco de Alimentos de Honduras y la empresa Dinant para impulsar el desarrollo comunitario. Este convenio estratégico permite que la academia aporte su vasta experiencia técnica en la ejecución del Programa Bocadillo Escolar, una iniciativa que enfrenta los desafíos alimentarios de la región. La unión entre la empresa privada, organizaciones sociales y el sector académico se consolida como un modelo de éxito para el bienestar nacional. Durante el ciclo operativo de 2025, el impacto de este esfuerzo conjunto fue especialmente notable en la aldea Tabla Grande, ubicada en San Antonio de Oriente. Un total de 73 niños y niñas fueron beneficiados directamente, recibiendo no solo el soporte alimentario necesario, sino también el acompañamiento técnico indispensable para garantizar que los recursos se traduzcan en una mejora real de su calidad de vida y salud integral.

El éxito del programa se refleja en indicadores educativos y de salud que son motivo de orgullo para las instituciones participantes. Por segundo año consecutivo, se logró alcanzar una tasa de permanencia escolar del 100%, demostrando que una nutrición adecuada es el pilar fundamental para evitar la deserción. Asimismo, los reportes médicos confirman una evolución positiva en los indicadores nutricionales de los infantes atendidos por el proyecto. La carrera de Agroindustria Alimentaria de Zamorano juega un rol protagónico en esta labor, involucrando activamente a estudiantes, docentes y nutricionistas. Este equipo de expertos lidera talleres y capacitaciones diseñados específicamente para los padres de familia de las comunidades. El objetivo es transferir conocimientos críticos sobre alimentación balanceada, asegurando que el aprendizaje permanezca en los hogares mucho más allá del tiempo de duración del programa.