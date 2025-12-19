Yummi Pops y Operación Sonrisa: una alianza que transforma vidas a través de cada compra

El compromiso social de las marcas hondureñas cobra un nuevo sentido con la vigencia de la alianza estratégica entre Yummi Pops y Operación Sonrisa Honduras. Tras el reciente lanzamiento de su campaña anual el pasado 18 de noviembre, ambas organizaciones reafirman su voluntad de trabajar por la salud infantil del país. Esta colaboración no es solo un acuerdo corporativo, sino un puente directo que permite transformar la realidad de cientos de niños y niñas que nacen con labio y paladar hendido en diversas comunidades. La mecánica de apoyo es sencilla y accesible para todos los consumidores que deseen sumarse a la causa desde sus hogares. Al elegir Yummi Pops Palomitas o Yummi Pops Nacho, ya sea en sus formatos personales o familiares, el público contribuye directamente al financiamiento de cirugías reconstructivas. Cada compra representa un paso más hacia la recuperación de un paciente, permitiendo que la marca actúe como un facilitador de esperanza y bienestar integral para las familias hondureñas.

Esta relación solidaria no es reciente, pues cuenta con una trayectoria sólida que se remonta al año 2016. A lo largo de casi una década, la unión ha logrado concretar trece eventos de recaudación y doce programas quirúrgicos de gran impacto. El éxito de estos años se traduce en una inversión social que supera los tres millones de lempiras en donativos, demostrando que la constancia y la responsabilidad empresarial pueden generar cambios tangibles y duraderos en el sistema de salud. Uno de los hitos más significativos de esta trayectoria fue la inauguración de la Clínica Dental de Operación Sonrisa en el año 2022. Gracias al respaldo de Yummi Pops, este centro especializado ha logrado brindar más de 4,350 consultas, asegurando que el tratamiento de los pacientes no se limite únicamente a la cirugía, sino que incluya un seguimiento médico y odontológico especializado. Este enfoque integral es fundamental para que los niños recuperen no solo su sonrisa, sino también su funcionalidad y confianza.