Yude Canahuati realiza importantes donativos contra el cáncer de mama en Honduras

La empresa Yude Canahuati formalizó la entrega de un importante donativo a la Fundación Listones de Amor en la ciudad de San Pedro Sula. Esta acción busca fortalecer los programas de prevención y tratamiento que la organización lidera para apoyar a mujeres de escasos recursos que enfrentan esta enfermedad.
La iniciativa extendió su alcance hasta la capital del país con una aportación similar entregada a la Fundación Emma Romero de Callejas en Tegucigalpa. Con este respaldo económico, ambas instituciones podrán ampliar su capacidad de respuesta ante la creciente demanda de servicios oncológicos especializados.
Para la organización, este aporte representa la ejecución práctica de su estrategia de responsabilidad social empresarial. Al identificar el cáncer de mama como una de las principales causas de mortalidad femenina en el territorio hondureño, la compañía decide canalizar recursos hacia entidades con trayectoria comprobada.
Este movimiento subraya el papel del sector privado como un aliado fundamental en el desarrollo de la salud pública nacional. La empresa sostiene que su éxito comercial debe caminar de la mano con el bienestar de la sociedad hondureña, consolidando así un legado de solidaridad y compromiso humano.