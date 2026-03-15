Yude Canahuati realiza importantes donativos contra el cáncer de mama en Honduras

La empresa Yude Canahuati formalizó la entrega de un importante donativo a la Fundación Listones de Amor en la ciudad de San Pedro Sula. Esta acción busca fortalecer los programas de prevención y tratamiento que la organización lidera para apoyar a mujeres de escasos recursos que enfrentan esta enfermedad.

La iniciativa extendió su alcance hasta la capital del país con una aportación similar entregada a la Fundación Emma Romero de Callejas en Tegucigalpa. Con este respaldo económico, ambas instituciones podrán ampliar su capacidad de respuesta ante la creciente demanda de servicios oncológicos especializados.