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Yude Canahuati realiza importantes donativos contra el cáncer de mama en Honduras

Con el objetivo de fortalecer la atención oncológica en las principales ciudades del país, Yude Canahuati oficializó importantes donativos destinados a instituciones que brindan esperanza y tratamiento a mujeres hondureñas.

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 17:08 -
  • Juan F. Sánchez
Yude Canahuati realiza importantes donativos contra el cáncer de mama en Honduras

Yude Canahuati reafirmó su proyección social mediante la entrega de donativos destinados a fortalecer la asistencia medica de pacientes que luchan contra el cáncer de mama en el país.

La empresa Yude Canahuati formalizó la entrega de un importante donativo a la Fundación Listones de Amor en la ciudad de San Pedro Sula. Esta acción busca fortalecer los programas de prevención y tratamiento que la organización lidera para apoyar a mujeres de escasos recursos que enfrentan esta enfermedad.

La iniciativa extendió su alcance hasta la capital del país con una aportación similar entregada a la Fundación Emma Romero de Callejas en Tegucigalpa. Con este respaldo económico, ambas instituciones podrán ampliar su capacidad de respuesta ante la creciente demanda de servicios oncológicos especializados.

Para la organización, este aporte representa la ejecución práctica de su estrategia de responsabilidad social empresarial. Al identificar el cáncer de mama como una de las principales causas de mortalidad femenina en el territorio hondureño, la compañía decide canalizar recursos hacia entidades con trayectoria comprobada.

Este movimiento subraya el papel del sector privado como un aliado fundamental en el desarrollo de la salud pública nacional. La empresa sostiene que su éxito comercial debe caminar de la mano con el bienestar de la sociedad hondureña, consolidando así un legado de solidaridad y compromiso humano.

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Redacción web
Juan F. Sánchez

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