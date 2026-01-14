Yude Canahuati: Ford F-150 Platinum, potencia sin límites para conquistar cualquier camino

San Pedro Sula.

En un mercado automotriz que exige potencia, tecnología y confiabilidad, Yude Canahuati presenta a los hondureños una de las camionetas más imponentes de su portafolio: la Ford F-150 Platinum. Bajo el respaldo de la marca Ford, este modelo se posiciona como una máquina hecha para cualquier camino, forjada con los más altos estándares de calidad y desempeño, capaz de enfrentar desafíos extremos con la misma facilidad que un trayecto urbano. La Ford F-150 Platinum está equipada con un motor de gasolina EcoBoost V6 de 3.5 litros, acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades y tracción 4x4. Esta combinación garantiza una respuesta contundente tanto en carretera como fuera de ella, ofreciendo potencia constante, eficiencia y un control superior en todo momento.

Su versatilidad se refuerza con una amplia gama de modos de manejo diseñados para distintos tipos de terreno. El conductor puede elegir entre modo normal, EXO, deportivo, remolque, resbaladizo, nieve o arena, además del modo 4x4 para barro y surcos, adaptando el comportamiento del vehículo a cada necesidad con solo girar un selector. En el interior, la tecnología ocupa un lugar protagónico gracias al sistema SYNC 4 con reconocimiento de voz mejorado, integrado a una pantalla táctil de 12 pulgadas. Este sistema trabaja de la mano con Ford Co-Pilot360 2.0, brindando una experiencia de conducción más intuitiva, conectada y segura, pensada para facilitar cada trayecto.

El confort y el entretenimiento se elevan con el sistema de sonido premium B&O de Bang & Olufsen, complementado por tecnologías de asistencia como BLIS con alerta de tráfico cruzado y cobertura para remolque de tráiler. A esto se suma el sistema AdvanceTrac con Roll Stability Control, control de velocidad adaptable y asistencia para seguir carril, que refuerzan la estabilidad y el control en todo tipo de condiciones. La Ford F-150 Platinum también destaca por su equipamiento orientado a la comodidad y la funcionalidad. Los asientos delanteros térmicos y ventilados cuentan con ajuste eléctrico en 10 direcciones y soporte lumbar. Incorpora además apertura remota de la puerta trasera, base de carga inalámbrica, escalones eléctricos desplegables y una práctica caja de herramientas de aluminio integrada en la plataforma.