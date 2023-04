Un 64% de mujeres respaldan el éxito de la Flor de Copán

Yo tengo una frase que he hecho mía: el conocimiento más la habilidad suman, pero lo que multiplica es la actitud. Así que de nosotras depende el éxito de cada reto en la compañía. Extiendo mi motivación a la nueva generación de mujeres que serán ingenieros a que no se limiten que sigan perseverando, con objetivos claros para llegar hasta donde deseen.

Es importante la disciplina y la constancia, retándonos a nosotras mismas, no compararnos con otras personas, en este rubro no es nada fácil, para una mujer, ya que tradicionalmente es dirigido por caballeros, así que la disciplina y la constancia ayuda en hacer las cosas bien y siempre estar con la mente positiva, porque entre tanto problema siempre podemos levantarnos y dejar todo en las manos de Dios.

Gracias al exgerente Jorge Portillo, que me dio la oportunidad, confió en mi persona, apostándole a mi conocimiento. Agradezco al Gerente actual Joel, quien me ha apoyado durante estos últimos años.Infinitas gracias a toda la compañía por confiar en mí, por contribuir a mi desarrollo profesional, seguiré dando lo mejor para que la empresa siga creciendo y manteniendo su legado.

En mi cargo he recibido el apoyo del gerente, de mis compañeros, a pesar de la gran responsabilidad, me siento cómoda al cumplir las metas de productividad y la calidad.

Nidia considera que su trayectoria en La Flor de Copán, “ha sido una trayectoria de aprendizaje, la empresa me ha capacitado y apoyado en formar mis conocimientos, enviándome a los Estados Unidos, Alemania, Puerto Rico y República Dominicana a capacitarme. De esta forma la empresa le ha apostado al talento femenino.Inicié a trabajar en este rubro desde el 2008 en una empresa de San Pedro Sula, cuando aún tenía 22 años de edad, me gustó tanto el rubro que al salir y llegar a Santa Rosa de Copán decidí aplicar a un empleo en esta empresa de tradición y reconocida, como lo es la Flor de Copán, recibiendo la oportunidad.

Gerente de Finanzas, Nadya Amaya: forma parte de la familia de La Flor de Copán desde el año 2022. Nadya cuenta con Capacidad de liderazgo, habilidades de negociación y orientado a los resultados. Desde su llegada tiene la responsabilidad de administrar los recursos materiales y financieros de acuerdo a políticasestablecidas por la Dirección.

Cabe destacar que la Flor de Copán Económicamente además de generar una gran cantidad de divisas para el País, con su régimen especial de zona libre (ZOLI) son uno de los mayores empleadores del occidente de Honduras dando un gran respaldo a nuestra economía local durante todo el año y otro gran apoyo a la economía regional durante la cosecha ya que durante 7 meses indirectamente se generan otros 1500 empleos en el norte de Copán y otras áreas cercanas.

Todos sus procesos de campo están encaminados a las buenas prácticas agrícolas, conservación de suelos, conservación de fuentes de agua, trato justo y cero labores infantiles.

Aunque su principal mercado es Estados Unidos también exportan a muchos países de Europa y Asia donde han obtenido premios a la Calidad, Best Value, Best Brand etc.. y los más recientes en 2020 y pese a la pandemia lograron por primera vez posicionarnos en el TOP 25 de los mejores cigarros del mundo ocupando el lugar 10 con nuestra marca HENRY CLAY WAR HAWK con el tamaño Corona y en un récord histórico en 2021 volvimos a aparecer en el TOP 25 de los mejores cigarros del mundo en el lugar 19 con su marca SAN LUIS REY CARENAS con el tamaño Toro, todo esto gracias a el nuevo empuje de nuestra casa matriz GRUPO TABACALERA y su enfoque en la calidad de los puros Premium hechos a mano.

Hace unos días se lanzó en España, Portugal e Italia su marca insigne FLOR DE COPAN la cual esperamos siga creciendo y posicionándonos fuertemente en el mercado europeo que ha sido dominado por los cigarros Cubanos.