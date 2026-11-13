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Supermercados Colonial recibe sexto año consecutivo el Sello de Empresa Socialmente Responsable de FUNDAHRSE

Con una trayectoria marcada por el compromiso social y ambiental, la empresa consolida una cultura organizacional basada en valores que impulsa el desarrollo de Honduras.

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 17:43 -
  • Redacción
Supermercados Colonial recibe sexto año consecutivo el Sello de Empresa Socialmente Responsable de FUNDAHRSE

La cadena de supermercados reafirma su liderazgo en sostenibilidad y bienestar comunitario tras recibir este importante galardón en San Pedro Sula.
San Pedro Sula.

Supermercados Colonial celebró con orgullo la obtención, por sexto año consecutivo, del prestigioso Sello de Empresa Socialmente Responsable (ESR), una distinción otorgada por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE). Este galardón valida la ejecución de prácticas empresariales éticas y su firme apuesta por el desarrollo sostenible en el país.

La ceremonia oficial de entrega se llevó a cabo el pasado jueves 12 de noviembre de 2026 en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Al evento asistieron representantes de la compañía para recibir este reconocimiento que destaca su gestión responsable.

Francisco Pereira.

Francisco Pereira.

Este logro refleja el esfuerzo diario y conjunto de todos los colaboradores que integran la familia de Supermercados Colonial. Su dedicación fortalece una cultura organizacional cimentada en la responsabilidad, los valores y un profundo compromiso con la sociedad hondureña.

A lo largo de su trayectoria, la empresa ha impulsado diversas iniciativas de impacto social dirigidas a apoyar a los sectores más vulnerables, fomentar el deporte y promover la solidaridad en las comunidades donde opera. De igual forma, mantiene activa su gestión ambiental mediante acciones enfocadas en la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales.

Supermercados Colonial recibe sexto año consecutivo el Sello de Empresa Socialmente Responsable de FUNDAHRSE

Para Supermercados Colonial, alcanzar este reconocimiento por sexta ocasión consecutiva no solo es un motivo de celebración, sino un compromiso renovado para seguir evolucionando. La empresa procura que su crecimiento comercial vaya siempre de la mano con acciones que generen beneficios duraderos para su entorno.

Finalmente, la cadena expresó su agradecimiento a FUNDAHRSE por el galardón, extendiendo un reconocimiento especial a sus colaboradores, aliados estratégicos y clientes. Todos ellos constituyen el pilar fundamental para continuar construyendo juntos un mejor futuro para Honduras.

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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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