Supermercados Colonial recibe sexto año consecutivo el Sello de Empresa Socialmente Responsable de FUNDAHRSE

San Pedro Sula.

Supermercados Colonial celebró con orgullo la obtención, por sexto año consecutivo, del prestigioso Sello de Empresa Socialmente Responsable (ESR), una distinción otorgada por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE). Este galardón valida la ejecución de prácticas empresariales éticas y su firme apuesta por el desarrollo sostenible en el país. La ceremonia oficial de entrega se llevó a cabo el pasado jueves 12 de noviembre de 2026 en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Al evento asistieron representantes de la compañía para recibir este reconocimiento que destaca su gestión responsable.

Este logro refleja el esfuerzo diario y conjunto de todos los colaboradores que integran la familia de Supermercados Colonial. Su dedicación fortalece una cultura organizacional cimentada en la responsabilidad, los valores y un profundo compromiso con la sociedad hondureña. A lo largo de su trayectoria, la empresa ha impulsado diversas iniciativas de impacto social dirigidas a apoyar a los sectores más vulnerables, fomentar el deporte y promover la solidaridad en las comunidades donde opera. De igual forma, mantiene activa su gestión ambiental mediante acciones enfocadas en la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales.