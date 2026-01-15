Supermercados Colonial premió la fidelidad de sus clientes con la campaña Mágica Navidad Colonial

San Pedro Sula.

Supermercados Colonial reafirmó su compromiso con la fidelidad de sus clientes al realizar el sorteo oficial de su exitosa campaña “Mágica Navidad Colonial”, una iniciativa diseñada para premiar la preferencia y confianza del público durante la temporada navideña. El evento se llevó a cabo el viernes 9 de enero en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, marcando el cierre de una de las promociones más esperadas del año. Durante el desarrollo de la campaña, los clientes pudieron canjear boletos de participación por cada 300 Puntos Colonial acumulados, lo que les permitió optar a una amplia variedad de premios pensados para el hogar y el consumo familiar. Entre los incentivos destacados figuraron certificados de compra por L.40,000 en Mueblería Elements, L.40,000 en Jetstereo y la oportunidad de convertirse en uno de los ganadores del premio “Súper del Año”, que consiste en una mensualidad de supermercado durante todo el 2026.

Además de los premios mayores, la dinámica de canje permitió que cientos de clientes resultaran ganadores instantáneos de productos tradicionales de la temporada, como pavos Butterball, jamones Castillo del Roble, embutidos Delicia, piernas de cerdo, canastas navideñas y bonos de consumo, generando una experiencia de celebración inmediata en cada visita a tienda. El sorteo se desarrolló con total transparencia y contó con la certificación del abogado y notario público Héctor Maldonado. Asimismo, participaron representantes de la empresa como Héctor Gómez, gerente de la tienda Supermercados Colonial #3 Salida La Lima; Jorge Quintana, por parte de la Gerencia; y Francisco Pereira, gerente de Mercadeo y Comunicaciones, quienes acompañaron el proceso y reafirmaron el compromiso institucional con sus clientes.