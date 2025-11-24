  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Marketing & empresas

Supermercados Colonial llevó a cabo una clase de charcutería, con la chef Krista Sansur

La actividad reunió a 40 clientes entre sabores, técnicas y una degustación de vinos importados.

  • 24 de noviembre de 2025 a las 16:14 -
  • Juan F. Sánchez
Supermercados Colonial llevó a cabo una clase de charcutería, con la chef Krista Sansur

Supermercados Colonial celebró una experiencia gastronómica única con una clase práctica de charcutería impartida por las chefs Mélida Escobar y Kirsta Sansur.
San Pedro Sula.

Supermercados Colonial vivió una jornada especial el pasado sábado 22 de noviembre con la realización de una dinámica clase de charcutería que reunió a clientes y amantes del buen gusto. La actividad, concebida como una experiencia educativa y sensorial, estuvo a cargo de las reconocidas chefs Mélida Escobar y Krista Sansur, quienes compartieron técnicas, recomendaciones y secretos prácticos para armar una tabla perfecta.

Durante la mañana, 40 clientes tuvieron la oportunidad de trabajar con ingredientes de primera calidad, explorando variedades de quesos, jamones y embutidos seleccionados especialmente para la ocasión. Las chefs guiaron a los participantes en la correcta combinación de sabores, texturas y colores, además de ofrecer consejos útiles para presentar cada elemento de manera atractiva y equilibrada.

Supermercados Colonial llevó a cabo una clase de charcutería, con la chef Krista Sansur

El ambiente se tornó aún más especial gracias a la degustación de vinos importados que acompañó la experiencia. Los asistentes pudieron descubrir maridajes ideales para potenciar cada bocado, apreciando cómo un vino adecuado puede realzar la sutileza o la intensidad de cada ingrediente.

La iniciativa formó parte de las acciones que Supermercados Colonial desarrolla para fortalecer la relación con sus clientes, brindándoles actividades que combinan aprendizaje, entretenimiento y calidad. La respuesta del público refleja el creciente interés por experiencias gastronómicas que van más allá de la compra cotidiana.

Supermercados Colonial llevó a cabo una clase de charcutería, con la chef Krista Sansur

Con encuentros como este, el Colonial reafirma su compromiso con la innovación y el servicio, invitando a sus clientes a seguir disfrutando de propuestas diseñadas especialmente para ellos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Juan F. Sánchez

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias