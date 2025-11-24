Supermercados Colonial llevó a cabo una clase de charcutería, con la chef Krista Sansur

San Pedro Sula.

Supermercados Colonial vivió una jornada especial el pasado sábado 22 de noviembre con la realización de una dinámica clase de charcutería que reunió a clientes y amantes del buen gusto. La actividad, concebida como una experiencia educativa y sensorial, estuvo a cargo de las reconocidas chefs Mélida Escobar y Krista Sansur, quienes compartieron técnicas, recomendaciones y secretos prácticos para armar una tabla perfecta.

Durante la mañana, 40 clientes tuvieron la oportunidad de trabajar con ingredientes de primera calidad, explorando variedades de quesos, jamones y embutidos seleccionados especialmente para la ocasión. Las chefs guiaron a los participantes en la correcta combinación de sabores, texturas y colores, además de ofrecer consejos útiles para presentar cada elemento de manera atractiva y equilibrada.