Supermercados Colonial comparte la magia del Christmas Village Market

San Pedro Sula.

Supermercados Colonial formó parte del Christmas Village Market, realizado el pasado 13 de diciembre en la Colonia Juan Lindo, sumándose a una tarde-noche cargada de espíritu navideño, luces, música y un ambiente pensado para compartir en familia. La marca acompañó esta celebración especial, reafirmando su cercanía con la comunidad y su compromiso con las tradiciones que unen a los hogares en esta época del año. El evento transformó la colonia en una verdadera villa navideña, donde el colorido de la decoración y el entusiasmo de los asistentes crearon una atmósfera mágica. Familias completas recorrieron el lugar, disfrutando de actividades, entretenimiento y momentos que evocaron la alegría característica de la Navidad.

El Christmas Village Market contó con múltiples stands de venta, brindando un espacio importante para emprendedores locales que ofrecieron una amplia variedad de productos. Desde alimentos artesanales y dulces típicos, hasta ropa, juguetes y artículos diversos, los visitantes encontraron opciones para todos los gustos y edades, apoyando al mismo tiempo el talento y la economía local. Quienes se pasearon por la villa no solo realizaron compras, sino que también vivieron una experiencia pensada para el disfrute familiar. El ambiente acogedor, las sorpresas preparadas por los organizadores y la entrega de regalos hicieron de la jornada un recuerdo especial para grandes y pequeños.