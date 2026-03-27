Supermercados Colonial celebró con éxito la décima edición del “Master Grilling”

San Pedro Sula.

El pasado jueves 26 de marzo, San Pedro Sula se convirtió en el epicentro de la cultura parrillera con la llegada del esperado Master Grilling con Supermercados Colonial. Esta décima edición no solo celebró una década de tradición, sino que reafirmó el compromiso de la cadena de supermercados por ofrecer experiencias exclusivas que trascienden la simple compra de productos, conectando emocionalmente con su comunidad. La actividad tuvo como escenario las modernas instalaciones de El Estadio Food Park, donde se diseñó un ambiente al aire libre ideal para la ocasión. Desde el encendido del primer fuego, los invitados, entre los que destacaban influencers, medios de comunicación y clientes especiales, se sumergieron en una atmósfera dinámica donde el aroma de los asados y la música en vivo marcaron el ritmo de la noche.

El componente educativo fue el pilar fundamental de la jornada, gracias a la participación del reconocido chef parrillero internacional José Mejía. A través de una clase magistral exclusiva, Mejía compartió con los entusiastas del asado diversas técnicas de cocción, consejos sobre el manejo de cortes y recetas prácticas, contando además con el valioso aporte y estilo del chef local Joel Durón. Este despliegue gastronómico fue posible gracias al respaldo estratégico de patrocinadores de renombre como Embutidos Delicia, Pollo Norteño y Miller Lite. A estas marcas se sumaron aliados fundamentales como Badia, Olitalia y Briquetas Aries, junto a una extensa lista de proveedores cuyas etiquetas están disponibles de manera permanente en las estanterías de Supermercados Colonial.