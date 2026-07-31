Supermercados Colonial celebra 25 años con la gran campaña “Tus Puntos Te Llevan al Volante”

San Pedro Sula.

Supermercados Colonial, la emblemática empresa orgullosamente sampedrana, cumple 25 años de acompañar a las familias de la zona con productos de alta calidad y una atención cercana. Para conmemorar este hito histórico, la cadena presentó oficialmente su esperada Campaña de Aniversario 2026 bajo el lema “Tus puntos te llevan al volante”. El evento de lanzamiento tuvo lugar en la sucursal número dos, ubicada en el Boulevard del Norte, reuniendo a representantes de medios de comunicación, aliados comerciales e invitados especiales. Esta iniciativa nace con el objetivo primordial de agradecer y premiar la preferencia y lealtad que los clientes han depositado en la marca durante este cuarto de siglo. La dinámica para participar es sumamente accesible: por cada 450 Puntos Colonial acumulados, los consumidores podrán canjear un boleto para el gran sorteo de un fabuloso vehículo Jetour Dashing modelo 2026. Además, los participantes tendrán la oportunidad de ganar fascinantes estadías para dos personas en el exclusivo Arca Boutique Hotel, ubicado en West Bay, Roatán.

La emoción de la campaña no se limita a los sorteos principales, ya que también contempla vivencias llenas de adrenalina e instantes inolvidables en la tienda. Entre los incentivos más aclamados destacan los famosos “Carretones Colonial”, una dinámica de premios al instante donde los afortunados ganadores disfrutan de 60 segundos de compras totalmente gratis. A esta divertida experiencia se suman múltiples sorpresas preparadas minuciosamente para agasajar a la comunidad sampedrana en esta edición especial. Demostrando que la trayectoria va de la mano con la modernización, Supermercados Colonial aprovechó esta magna celebración para presentar la completa renovación de su tienda en línea. Esta nueva plataforma virtual forma parte del proceso de transformación digital de la empresa y ha sido diseñada para brindar una experiencia de compra más intuitiva, práctica y adaptada a las tendencias tecnológicas actuales.