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Supermercados Colonial celebra 25 años con la gran campaña “Tus Puntos Te Llevan al Volante”

En el marco de esta gran celebración, la empresa reafirma su compromiso con la innovación al presentar la renovada versión de su tienda en línea. Esta plataforma digital moderna y práctica permitirá a los usuarios realizar sus compras diarias con mayor facilidad, rapidez y seguridad desde cualquier lugar.

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 16:41 -
  • Redacción
Supermercados Colonial celebra 25 años con la gran campaña “Tus Puntos Te Llevan al Volante”

La reconocida cadena de supermercados festeja un cuarto de siglo de historia tirando la casa por la ventana con increíbles premios para sus clientes. Un espectacular vehículo Jetour Dashing 2026, estadías en Roatán y los tradicionales Carretones Colonial destacan entre las grandes sorpresas.
San Pedro Sula.

Supermercados Colonial, la emblemática empresa orgullosamente sampedrana, cumple 25 años de acompañar a las familias de la zona con productos de alta calidad y una atención cercana. Para conmemorar este hito histórico, la cadena presentó oficialmente su esperada Campaña de Aniversario 2026 bajo el lema “Tus puntos te llevan al volante”. El evento de lanzamiento tuvo lugar en la sucursal número dos, ubicada en el Boulevard del Norte, reuniendo a representantes de medios de comunicación, aliados comerciales e invitados especiales.

Esta iniciativa nace con el objetivo primordial de agradecer y premiar la preferencia y lealtad que los clientes han depositado en la marca durante este cuarto de siglo. La dinámica para participar es sumamente accesible: por cada 450 Puntos Colonial acumulados, los consumidores podrán canjear un boleto para el gran sorteo de un fabuloso vehículo Jetour Dashing modelo 2026. Además, los participantes tendrán la oportunidad de ganar fascinantes estadías para dos personas en el exclusivo Arca Boutique Hotel, ubicado en West Bay, Roatán.

Supermercados Colonial celebra 25 años con la gran campaña “Tus Puntos Te Llevan al Volante”

La emoción de la campaña no se limita a los sorteos principales, ya que también contempla vivencias llenas de adrenalina e instantes inolvidables en la tienda. Entre los incentivos más aclamados destacan los famosos “Carretones Colonial”, una dinámica de premios al instante donde los afortunados ganadores disfrutan de 60 segundos de compras totalmente gratis. A esta divertida experiencia se suman múltiples sorpresas preparadas minuciosamente para agasajar a la comunidad sampedrana en esta edición especial.

Demostrando que la trayectoria va de la mano con la modernización, Supermercados Colonial aprovechó esta magna celebración para presentar la completa renovación de su tienda en línea. Esta nueva plataforma virtual forma parte del proceso de transformación digital de la empresa y ha sido diseñada para brindar una experiencia de compra más intuitiva, práctica y adaptada a las tendencias tecnológicas actuales.

Supermercados Colonial celebra 25 años con la gran campaña “Tus Puntos Te Llevan al Volante”

Con esta actualización tecnológica, los clientes pueden navegar por el catálogo digital con mayor fluidez, localizar sus productos preferidos en cuestión de segundos y ejecutar sus transacciones de forma sumamente sencilla y segura. De esta manera, la cadena reafirma su firme compromiso de ofrecer soluciones vanguardistas que respondan de manera efectiva a las necesidades actuales de sus consumidores.

A lo largo de 25 años, Supermercados Colonial se ha consolidado como un pilar fundamental en el comercio local, manteniéndose fiel a sus valores de calidad, cercanía e innovación constante. Con el lanzamiento de esta ambiciosa campaña y sus avances digitales, la empresa reafirma su promesa de seguir evolucionando junto a las familias hondureñas, demostrando una vez más por qué bajo su sello: ¡Aquí todo está mejor!

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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