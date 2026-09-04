Supermercados Colonial y Alcaldía SPS impulsan histórica reforestación con macuelizos

San Pedro Sula.

En un paso significativo hacia la conservación del medio ambiente y el embellecimiento urbano, el sector de Puente Gala, en el Bulevar del Norte, fue el escenario de una destacada Campaña de Reforestación de Macuelizos. La actividad, desarrollada este viernes 4 de septiembre, reunió a ciudadanos, autoridades locales y miembros del sector privado en favor de una ciudad más verde. La jornada ambiental contó con la participación activa del equipo de voluntariado de Supermercados Colonial, cuyos colaboradores se sumaron con entusiasmado esfuerzo a las tareas de siembra. Esta contribución directa reafirma la alineación de la cadena de supermercados con las iniciativas que promueven la protección, recuperación y preservación de los espacios naturales en San Pedro Sula.

Esta acción forma parte fundamental del programa de Responsabilidad Social Empresarial de Supermercados Colonial, la cual busca generar un impacto positivo y duradero en la comunidad. La siembra de los vistosos árboles de macuelizo no solo enriquecerá el paisaje sampedrano, sino que contribuirá a la mejora de la calidad del aire y a la restauración ecológica del área. Durante el evento, la empresa privada expresó su profundo agradecimiento a la Municipalidad de San Pedro Sula y al alcalde Roberto Contreras por liderar e invitar a diferentes sectores a ser parte de esta causa. La colaboración entre el gobierno municipal y las empresas locales demuestra que el trabajo conjunto es clave para abordar los desafíos ambientales de la región.