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Supermercados Colonial y Alcaldía SPS impulsan histórica reforestación con macuelizos

Voluntarios corporativos y autoridades municipales unieron fuerzas en una jornada orientada al desarrollo sostenible de la ciudad.

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 15:54 -
  • Redacción
Supermercados Colonial y Alcaldía SPS impulsan histórica reforestación con macuelizos

La iniciativa ecológica busca devolver el verde a San Pedro Sula mediante la siembra de árboles emblemáticos en zonas estratégicas.
San Pedro Sula.

En un paso significativo hacia la conservación del medio ambiente y el embellecimiento urbano, el sector de Puente Gala, en el Bulevar del Norte, fue el escenario de una destacada Campaña de Reforestación de Macuelizos. La actividad, desarrollada este viernes 4 de septiembre, reunió a ciudadanos, autoridades locales y miembros del sector privado en favor de una ciudad más verde.

La jornada ambiental contó con la participación activa del equipo de voluntariado de Supermercados Colonial, cuyos colaboradores se sumaron con entusiasmado esfuerzo a las tareas de siembra. Esta contribución directa reafirma la alineación de la cadena de supermercados con las iniciativas que promueven la protección, recuperación y preservación de los espacios naturales en San Pedro Sula.

Supermercados Colonial y Alcaldía SPS impulsan histórica reforestación con macuelizos

Esta acción forma parte fundamental del programa de Responsabilidad Social Empresarial de Supermercados Colonial, la cual busca generar un impacto positivo y duradero en la comunidad. La siembra de los vistosos árboles de macuelizo no solo enriquecerá el paisaje sampedrano, sino que contribuirá a la mejora de la calidad del aire y a la restauración ecológica del área.

Durante el evento, la empresa privada expresó su profundo agradecimiento a la Municipalidad de San Pedro Sula y al alcalde Roberto Contreras por liderar e invitar a diferentes sectores a ser parte de esta causa. La colaboración entre el gobierno municipal y las empresas locales demuestra que el trabajo conjunto es clave para abordar los desafíos ambientales de la región.

Supermercados Colonial y Alcaldía SPS impulsan histórica reforestación con macuelizos

Para Supermercados Colonial, respaldar este tipo de proyectos ambientales tiene un significado especial en el marco de sus 25 años de trayectoria e historia compartida con la sociedad sampedrana. Durante un cuarto de siglo, la institución ha mantenido un vínculo estrecho con el desarrollo social y ecológico del municipio.

Con esta exitosa jornada ecológica, la ciudad avanza a paso firme hacia un modelo de desarrollo sostenible que prioriza el bienestar de las futuras generaciones. La siembra de macuelizos en Puente Gala queda como un testimonio vivo del compromiso mutuo entre la comunidad, la municipalidad y las empresas que transforman a San Pedro Sula en un hogar más próspero y sostenible.

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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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