Sportia Pádel Club celebra su primer aniversario con una histórica Copa Xiaomi

Sportia Pádel Club celebró su primer aniversario por todo lo alto al convertirse en el escenario de la gran final de la Copa Xiaomi, un evento que lo consolidó como el epicentro del pádel y del estilo de vida premium en Honduras. Durante una intensa semana, sus modernas instalaciones en Merendón Place reunieron a cientos de espectadores que vivieron de cerca un torneo que superó todas las expectativas y reafirmó la proyección del club como referente nacional.

La Copa Xiaomi brilló no solo por el alto nivel competitivo de los jugadores, sino también por una atractiva bolsa de premios valorada en más de L150,000 en efectivo, además de televisores, celulares e implementos deportivos de última generación. Este incentivo elevó la exigencia en cada encuentro y atrajo a destacados exponentes del pádel, ofreciendo partidos cargados de emoción y calidad técnica.

El ambiente fue uno de los grandes protagonistas del torneo. A lo largo de la semana, los asistentes disfrutaron de una atmósfera vibrante amenizada por la música de DJ Fox, presente todos los días y en la gran final, manteniendo la energía al máximo. La experiencia se complementó con una variada oferta gastronómica que convirtió cada jornada en un punto de encuentro social, donde deporte, convivencia y entretenimiento se fusionaron de manera natural.