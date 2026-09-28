Skytek celebra 15 años de innovación en Honduras como empresa líder en seguridad electrónica

San Pedro Sula.

Fundada en marzo de 2011, Skytek ha logrado posicionarse a lo largo de estos tres lustros como un referente ineludible en el rubro tecnológico a nivel nacional. Con operaciones fuertemente establecidas en San Pedro Sula y El Progreso (y próximamente en Islas de la Bahía), la compañía ha dedicado sus primeros quince años a transformar la manera en que hogares y corporaciones protegen sus activos, optimizan sus recursos y aseguran su tranquilidad. El amplio portafolio de la empresa abarca desde sistemas avanzados de rastreo satelital (GPS) con monitoreo 24/7 y control de flotas, hasta soluciones integrales de seguridad electrónica que incluyen circuitos cerrados de televisión (CCTV) y controles biométricos. Asimismo, han expandido sus horizontes para cubrir las demandas de la modernidad con la instalación de infraestructura de redes, automatización de espacios y la integración de energías renovables mediante paneles solares.

En el marco de esta importante celebración de aniversario, la empresa, impulsada por la visión de su gerente general, Elías Ganineh, llevó a cabo la Skytek Expo Solutions 2026. Este evento tecnológico, sin precedentes para la marca, sirvió como un punto de encuentro estratégico para presentar las últimas tendencias del sector, promover la innovación y generar valiosas oportunidades de networking entre fabricantes, profesionales y el mercado hondureño.

La intensa jornada del pasado 26 de septiembre no solo estuvo marcada por las exhibiciones tecnológicas y los negocios, sino que culminó con una merecida noche de celebración. Las elegantes instalaciones del hotel Hyatt Place en San Pedro Sula se vistieron de fiesta para albergar la recepción oficial del aniversario, reuniendo bajo un mismo techo a la gran familia que hace posible el éxito diario de la compañía.