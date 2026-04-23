Salvavida celebra 110 años con el Catracho Fest: dos días de música, herencia y orgullo nacional

En el marco de su 110 aniversario, Salvavida celebró a lo grande con el Catracho Fest, un evento de dos días que reunió a miles de hondureños en Expocentro para disfrutar de música en vivo, gastronomía y el auténtico espíritu catracho.
La celebración inició el viernes con una jornada cargada de energía, donde los asistentes vivieron una noche llena de ritmo y ambiente festivo. La animación estuvo a cargo de talentosos artistas nacionales como La Versátil, Las Catrachas quienes pusieron a bailar al público, acompañados por DJs que mantuvieron el ambiente encendido. Uno de los momentos más especiales fue el brindis conmemorativo por los 110 años de Salvavida, donde los asistentes levantaron su cerveza para celebrar más de un siglo acompañando a los hondureños.
El festival continuó el sábado con una segunda jornada que reafirmó el orgullo nacional, destacando la participación de artistas catrachos como Polache, quien con sus icónicas canciones conectó con el público y elevó la celebración. Durante ambos días, los asistentes disfrutaron de una experiencia completa con música en vivo, activaciones de marca y una variada oferta gastronómica.
El Catracho Fest se consolida, así como una plataforma que celebra la identidad hondureña, reuniendo talento local y creando espacios de conexión entre la marca y sus consumidores.
Con este evento, Salvavida reafirma su legado como una marca icónica en Honduras, celebrando 110 años de historia, tradición y momentos compartidos.
110 años. Donde hay Salvavida, hay sabor.