Salvavida celebra 110 años con el Catracho Fest: dos días de música, herencia y orgullo nacional

San Pedro Sula.

En el marco de su 110 aniversario, Salvavida celebró a lo grande con el Catracho Fest, un evento de dos días que reunió a miles de hondureños en Expocentro para disfrutar de música en vivo, gastronomía y el auténtico espíritu catracho.

La celebración inició el viernes con una jornada cargada de energía, donde los asistentes vivieron una noche llena de ritmo y ambiente festivo. La animación estuvo a cargo de talentosos artistas nacionales como La Versátil, Las Catrachas quienes pusieron a bailar al público, acompañados por DJs que mantuvieron el ambiente encendido. Uno de los momentos más especiales fue el brindis conmemorativo por los 110 años de Salvavida, donde los asistentes levantaron su cerveza para celebrar más de un siglo acompañando a los hondureños.