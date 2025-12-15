Puma Energy inaugura su primera estación Tier 1 en Honduras

Puma Energy presentó oficialmente la renovación de su estación Puma Energy y Super7 Palmira, ubicada en el Bulevar Morazán de Tegucigalpa, marcando un hito para la industria de combustibles y conveniencia en el país. Esta reapertura convierte a Palmira en la primera estación Tier 1 de la marca en Honduras, consolidándose como un referente de innovación, eficiencia y experiencia integral para los consumidores urbanos. El nuevo concepto destaca por una imagen completamente modernizada, tecnología de última generación y espacios diseñados para brindar mayor comodidad. Cada detalle ha sido pensado para ofrecer una experiencia diferenciada, donde la funcionalidad, el diseño contemporáneo y el servicio al cliente se integran para responder a las expectativas de un consumidor cada vez más exigente.

En esta nueva etapa, Super7 introduce su concepto Tier 1 bajo la filosofía Foodvenience, una tendencia global que redefine las tiendas de conveniencia. Este modelo combina rapidez y practicidad con una propuesta gastronómica fresca y preparada al momento, ofreciendo café, panadería, snacks y platillos listos para disfrutar en tienda o para llevar, disponibles durante todo el día. Entre los principales atributos del concepto premium sobresale el Show Cooking, un espacio donde los clientes pueden observar en vivo la preparación de sus alimentos, garantizando frescura, calidad y transparencia. Con esta evolución, Super7 deja de ser únicamente un punto de paso para convertirse en un verdadero destino gastronómico moderno, cómodo y accesible.