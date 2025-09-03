Puma Energy celebró la entrega de una Volkswagen Amarok, finalizando su promo “Si la usás, ganás”

Comayagua.

Durante dos meses, Puma Energy llevó a cabo su exitosa promoción “Si la usás, ganás” con Puma Pris, recorriendo el país y premiando la fidelidad de sus clientes. La iniciativa logró movilizar a miles de hondureños, quienes participaron activamente en las dinámicas que ofrecían beneficios inmediatos y la posibilidad de ganar grandes premios. Como parte de la campaña, se entregaron seis Volkswagen T-Cross a ganadores de diferentes ciudades del país, cumpliendo el objetivo de Puma Energy de acercarse a las comunidades y reconocer a sus clientes de manera directa. Estas entregas se convirtieron en verdaderas celebraciones locales, reforzando la conexión de la marca con sus usuarios.

El pasado viernes 29 de agosto se vivió el momento más esperado de la promoción, con la entrega del premio mayor: una Volkswagen Amarok. El afortunado ganador fue Josué Amador, quien recibió las llaves de su nueva camioneta en un evento realizado en Comayagua. El sorteo fue transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales de Puma Energy, garantizando transparencia y emoción para todos los participantes. Además de los automóviles, la campaña repartió más de tres millones de puntos Pris y más de 20,000 premios instantáneos en alianza con Super7 y Espresso Americano. Estos incentivos llevaron beneficios inmediatos a miles de familias hondureñas, quienes pudieron disfrutar de recompensas que mejoraron su experiencia diaria de consumo.