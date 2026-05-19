Pollo Norteño lanza su línea de libre pastoreo y junto con el reality ‘El Campamento Cococoaching’

En un esfuerzo por conectar de forma auténtica y divertida con los consumidores que buscan alternativas más conscientes, Pollo Norteño presentó oficialmente El Campamento Cococoaching. Este proyecto se convierte en el primer reality show en Honduras inspirado por completo en los hábitos de bienestar y la vida natural. El anuncio principal llegó de la mano con la introducción de su nueva propuesta alimenticia de pollo de libre pastoreo. Desarrollado bajo el respaldo de Cargill, el novedoso formato busca abrir un espacio de reflexión en los hogares hondureños sobre el impacto de las decisiones cotidianas. Los contenidos están diseñados para invitar a las personas a evaluar aspectos clave de su rutina como la nutrición y el descanso. Con un enfoque cercano y entretenido, la marca aspira a convertirse en un aliado para alcanzar el bienestar integral.

El gran protagonista de esta campaña es el nuevo portafolio de libre pastoreo, un producto que destaca por ser cien por ciento natural y estar libre de preservantes o aditivos. Los pollos son criados bajo un sistema que asegura el acceso a espacios abiertos, luz natural y aire fresco, garantizando aves libres de jaulas. Además, el producto cuenta con la certificación Cloverleaf Animal Welfare Systems, la cual avala el estricto cumplimiento de las normas de bienestar animal. Para dinamizar el mensaje de salud, el reality show reúne a conocidos influenciadores y entusiastas de la marca, quienes se enfrentan a diversos retos físicos y recreativos. Estas dinámicas están estructuradas bajo cuatro pilares fundamentales: alimentación, descanso, socialización y ejercicio. El programa cuenta con la conducción del reconocido presentador Nono, quien guía a los participantes en el aprendizaje de consejos prácticos para el día a día.