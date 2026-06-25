Mundiofertas abre sus puertas en Choloma con una moderna sucursal

Choloma.

Mundiofertas es mucho más que una simple tienda; es un concepto comercial innovador diseñado para maximizar el presupuesto de los hogares hondureños. Reconocida a nivel nacional, la cadena ofrece una amplísima variedad de productos para el hogar. Su filosofía principal se centra en brindar siempre la mejor relación calidad-precio, asegurando que cada cliente encuentre exactamente lo que necesita sin comprometer su economía.

Marcando un hito en su exitosa ruta de expansión, esta es la primera tienda de Mundiofertas que se establece oficialmente en el municipio de Choloma. Las modernas instalaciones están ubicadas en un punto de altísimo tránsito y fácil acceso: justo en el boulevard que conduce hacia Puerto Cortés, a la par de Popeyes. Esta ubicación privilegiada permite que tanto los residentes locales como quienes viajan diariamente por esta importante arteria vial puedan hacer sus compras con total comodidad y sin desviarse de su camino.

La elección de Choloma para esta nueva y significativa inversión no es producto de la casualidad. Conocida como la capital industrial de Honduras, esta pujante ciudad destaca por su extraordinario dinamismo económico y por contar con una de las fuerzas laborales más grandes y dedicadas del país. Mundiofertas reconoce el inmenso valor de la comunidad cholomeña y busca retribuir su esfuerzo diario ofreciéndoles un centro de compras digno de su rápido crecimiento comercial e industrial.

Para celebrar este gran acontecimiento, la marca organizó un evento de inauguración espectacular que superó todas las expectativas de los asistentes. Los primeros clientes que cruzaron las puertas fueron recibidos con emocionantes sorteos de productos exclusivos y dinámicas interactivas. El ambiente estuvo lleno de pura alegría, acompañado de música en vivo que puso a disfrutar a todos los presentes, creando una verdadera fiesta comercial que los vecinos de la zona vivieron al máximo.

Además de los extraordinarios descuentos de apertura, quienes visiten la tienda encontrarán un servicio al cliente verdaderamente excepcional. El personal ha sido rigurosamente capacitado para brindar una atención cálida, rápida y personalizada a cada familia que ingrese al establecimiento. Las amplias y bien iluminadas instalaciones están diseñadas para que los compradores recorran los pasillos con total holgura, descubriendo las constantes sorpresas y promociones que se renuevan en los estantes semana a semana.

En definitiva, la llegada de la primera tienda de Mundiofertas a Choloma representa una gran victoria para el comercio local y una excelente noticia para el bolsillo de sus habitantes. Las puertas de esta nueva sucursal ya están abiertas de par en par, listas para recibir a todos aquellos que desean hacer compras inteligentes en un entorno seguro, moderno y acogedor. ¡No deje que se lo cuenten, visite sus instalaciones hoy mismo en el boulevard hacia Puerto Cortés y viva la mejor experiencia de ahorro!