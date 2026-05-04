¡El Mundial comienza en casa! Álbum del Mundial Panini ya disponible en Diunsa

San Pedro Sula.

Panini Honduras ha hecho oficial el lanzamiento de esta esperada colección, marcando el inicio de la cuenta regresiva para el mayor espectáculo deportivo del planeta. Los coleccionistas ya pueden sumergirse en la experiencia de buscar a sus jugadores favoritos y los icónicos escudos de las selecciones participantes, manteniendo viva una tradición que une a diversas generaciones de familias hondureñas a través de la distribución autorizada de Diunsa. Esta decimoquinta edición del álbum oficial destaca por su magnitud, adaptándose al nuevo formato del torneo que incluirá a 48 selecciones clasificadas. La colección completa consta de un total de 980 vistas coleccionables, y para facilitar el avance de los aficionados, cada sobre contiene siete unidades, permitiendo descubrir más protagonistas del fútbol mundial en cada apertura.

En cuanto a la accesibilidad para el público hondureño, el álbum oficial tiene un precio de 99 lempiras, mientras que los sobres individuales se pueden adquirir por 35 lempiras. Aquellos que deseen acelerar su camino hacia el álbum lleno tienen la opción de comprar la caja completa, la cual contiene 104 sobres por un valor de 3,640 lempiras, asegurando una base sólida de vistas para intercambiar. La disponibilidad del producto es inmediata a nivel nacional, ya que desde finales de abril de 2026 se encuentra distribuido en una amplia red de comercios. Entre los puntos de venta autorizados figuran cadenas de prestigio como Diunsa, Supermercados La Colonia, Walmart, Farmacias Kielsa y plataformas de entrega como Pedidos Ya, garantizando que cada fanático encuentre sus vistas en su establecimiento de preferencia.