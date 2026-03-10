Moody’s Local Honduras ratifica la alta calidad crediticia de Banrural

El dictamen emitido por la calificadora de riesgo representa un sello de alta calidad para la institución. Este reconocimiento técnico es fundamental para otorgar seguridad y confianza tanto a los inversionistas como a los depositantes que confían sus recursos en la entidad.

Para Banrural Honduras, este resultado fortalece su compromiso institucional de operar bajo principios de responsabilidad y transparencia. La entidad busca mantener su cercanía con los clientes mientras impulsa el desarrollo de los diversos sectores productivos del país en el presente año.

La gestión del banco se enfoca en contribuir directamente al bienestar de las familias hondureñas mediante servicios financieros accesibles. Con esta ratificación, la organización reafirma su rol como un aliado estratégico que busca potenciar el crecimiento económico y social en todo el territorio.

Finalmente, la institución planea continuar con el fortalecimiento de su estructura interna y operativa. El objetivo principal es seguir brindando el apoyo necesario para que sus usuarios cuenten con el respaldo de una entidad financieramente robusta y comprometida con el futuro de Honduras.