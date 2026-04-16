McDonald’s Honduras enciende la pasión mundialista con premios, incluyendo viajes y un vehículo

Tegucigalpa.

La marca presenta un menú renovado que incluye la hamburguesa Club House y una caja de 24 McNuggets diseñada para compartir, acompañada de una selección de cuatro salsas especiales. Además, los clientes que visiten los establecimientos durante el horario matutino podrán disfrutar del regreso del Desayuno Deluxe, una combinación completa pensada para satisfacer los gustos locales. Como parte del atractivo principal de esta campaña, la empresa ha anunciado un sorteo masivo que incluye un viaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026, un vehículo de la marca Hyundai y cinco televisores Hisense. Los interesados en participar deben adquirir cualquier McMenú agrandado durante el almuerzo o la cena para obtener un código alfanumérico en su factura.

Para formalizar su participación, los usuarios deben registrar dichos códigos a través de la aplicación oficial de McDonald’s, la cual centraliza las dinámicas digitales de la promoción. El calendario de premiación ya está definido, con dos fechas clave para la realización de los sorteos electrónicos ante el público: el 21 de abril y el 9 de junio de este año. En el ámbito de la experiencia en tienda, varios restaurantes han sido intervenidos con ambientaciones inspiradas en las selecciones nacionales y espacios interactivos para los visitantes. El personal también se ha sumado a la temática luciendo uniformes diseñados exclusivamente para esta temporada, reforzando la atmósfera futbolística que se vive en cada sucursal del país. Por su parte, el segmento infantil cuenta con la colección de la Cajita Feliz de Super Mario Galaxy, la cual estará disponible por tiempo limitado hasta el 29 de abril con 10 juguetes diferentes. Esta serie incluye a personajes icónicos como Mario, la Princesa Peach, Yoshi y Bowser, permitiendo que las generaciones más jóvenes se integren a las celebraciones de la marca.