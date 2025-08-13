Martes de Motores: así es la nueva RAM 2500, que llegará próximamente a Honduras

Brasil.

Martes de Motores, la sección especializada en vehículos de La Prensa y El Heraldo, estuvo presente en Brasil para conocer de primera mano la nueva RAM 2500, un pick-up que promete revolucionar el mercado hondureño. El evento reunió a expertos, entusiastas y medios especializados para descubrir las prestaciones de este modelo que llegará muy pronto a nuestras carreteras. Durante la presentación, la RAM 2500 fue sometida a pruebas exhaustivas en distintos escenarios, desde carreteras pavimentadas hasta exigentes pistas off-road, demostrando su potencia, estabilidad y capacidad de adaptación a cualquier terreno. Los asistentes pudieron experimentar la respuesta del vehículo en situaciones de manejo real, confirmando la robustez y confiabilidad que caracterizan a la marca.

La RAM 2500 que llegará a Honduras será la versión equipada con el motor HEMI 6.4L V8 a gasolina, capaz de generar 416 caballos de fuerza. Esta potencia se combina con una impresionante capacidad de remolque de 6,772 kg y una carga útil de 1,506 kg, ofreciendo un equilibrio perfecto entre desempeño y funcionalidad para quienes buscan fuerza y versatilidad en un solo vehículo. El diseño exterior de la RAM 2500 impacta desde el primer vistazo. Sus llantas rediseñadas, el logotipo reposicionado y el sistema de iluminación completamente LED, incluyendo faros y luces antiniebla, logran un equilibrio entre estilo y funcionalidad. Cada detalle está pensado para transmitir robustez y elegancia, asegurando que la camioneta destaque tanto en ciudad como en caminos difíciles.