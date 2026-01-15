Jetstereo inaugura moderna sucursal en Plaza Town Center de San Pedro Sula

San Pedro Sula.

Jetstereo reafirmó su liderazgo en el sector tecnológico con la inauguración de su nueva sucursal en San Pedro Sula, ubicada en la moderna Plaza Town Center, sobre el Boulevard del Este. Este posicionamiento no solo se debe a la calidad de sus productos y servicios, sino también a su reconocida atención post-venta y a su garantía extendida, elementos que han fortalecido la confianza de los consumidores. Este nuevo espacio representa un paso estratégico en la expansión de la marca, acercando a más hondureños una experiencia de compra integral, alineada con las últimas tendencias en tecnología e innovación.

La nueva tienda se distingue por ser amplia, moderna y diseñada para ofrecer comodidad y fácil acceso a su variado portafolio de productos. Los clientes podrán encontrar en un solo lugar todas las categorías que han consolidado a Jetstereo como un referente en el mercado, con exhibiciones pensadas para una experiencia interactiva y práctica. Entre la oferta disponible destacan productos de línea blanca, soluciones de entretenimiento para el hogar, equipos de conectividad móvil y sistemas de audio de última generación. Cada área ha sido organizada para facilitar la comparación y elección, con asesoría especializada que permite a los consumidores tomar decisiones informadas según sus necesidades.

Uno de los principales atractivos de la nueva sucursal es su zona Apple, un espacio dedicado exclusivamente a este ecosistema, donde los clientes podrán conocer y adquirir distintos dispositivos, accesorios y soluciones tecnológicas que caracterizan a la marca, todo en un entorno diseñado bajo estándares modernos y funcionales. “En Jetstereo reconocemos la importancia de San Pedro Sula como el motor industrial de Honduras. Esta nueva inversión en Plaza Town Center es una muestra de nuestro compromiso por seguir creciendo junto a la ciudad, ofreciendo no solo productos innovadores, sino soluciones tecnológicas que transforman vidas. Queremos que nuestros clientes disfruten de una experiencia de compra inigualable, respaldad por la confianza y asesoría de expertos que solo Jetstereo puede brindar”, comentó Marcela Pineda, Gerente de Mercadeo Jetstereo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.