Japan Credit Rating Agency eleva a AA+ la calificación del BCIE y ratifica su solidez financiera

La agencia calificadora Japan Credit Rating Agency (JCR) elevó la calificación crediticia del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de “AA” a “AA+”, otorgándole además una perspectiva estable. Esta decisión refleja el respaldo de la comunidad financiera internacional a los avances institucionales y financieros alcanzados por el Banco a lo largo de 2025, en línea con la implementación de su Estrategia Institucional y Financiera 2025–2029.

De acuerdo con el comunicado oficial, JCR subrayó que la mejora responde a una ejecución consistente de iniciativas orientadas a fortalecer la solidez financiera del BCIE. Dichos avances han contribuido a consolidar un perfil de riesgo más robusto y a reforzar la confianza de los mercados en la capacidad del Banco para cumplir con sus compromisos de largo plazo.

Entre los elementos destacados, la calificadora resaltó la concreción de tres acuerdos de intercambio de exposición durante 2025, por un monto total de US$1,618 millones. Estas operaciones incluyeron alianzas con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Banco de Desarrollo del Caribe, ejecutadas en mayo, así como un acuerdo con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, formalizado en noviembre, las cuales ampliaron de manera significativa la diversificación de las exposiciones crediticias del BCIE.