Honduras y El Salvador se citan hoy en “La Cachimbeada”, partido de influencers patrocinado por Apostemos

San Pedro Sula.

La ciudad industrial se viste de gala para recibir “La Cachimbeada”, un evento sin precedentes que fusiona la pasión del fútbol con el carisma de las redes sociales. A partir de las 4:00 pm, las puertas del Estadio Olímpico Metropolitano se abrirán para dar inicio a un espectáculo integral, dejando la mesa servida para que el pitazo inicial de los encuentros deportivos resuene una hora después ante miles de seguidores. La delegación hondureña llega con la moral en alto y una preparación exhaustiva bajo el liderazgo del conocido tiktoker Supremo. El capitán del equipo local ha manifestado que el grupo se ha entregado “en cuerpo y alma” durante los entrenamientos previos, buscando no solo entretener a la audiencia, sino asegurar una victoria contundente frente a sus homólogos de El Salvador en este reto internacional.

El talento femenino también reclama su protagonismo en esta jornada con la participación de “Las Barbies”. Este equipo de creadoras de contenido ha generado una enorme expectativa entre la fanaticada, demostrando que el fútbol y la influencia digital no conocen de géneros, y se reportan totalmente listas para saltar al césped y dejar su huella en esta histórica edición de la competencia. Para elevar la adrenalina de los aficionados, el evento cuenta con el patrocinio magistral de Apostemos. La casa de apuestas líder brinda a los espectadores la facilidad de respaldar a sus favoritos de forma presencial, poniendo a disposición más de 3,500 puntos Loto en todo el territorio nacional, permitiendo que la emoción del juego se viva intensamente en cada rincón del país.