Grupo UMA lanza en Honduras la Pulsar N150, una moto de vanguardia, hecha para el día a día

Grupo UMA, a través de su reconocida marca Bajaj, presentó oficialmente la nueva Pulsar N150, una motocicleta que marca un nuevo estándar dentro de su segmento al combinar diseño moderno, tecnología de vanguardia y un desempeño pensado para acompañar cada trayecto. Este lanzamiento reafirma el compromiso de la marca con los conductores que buscan una moto versátil, confiable y con carácter deportivo.
La Pulsar N150 incorpora un chasis reforzado que brinda mayor rigidez y control, acompañado por una suspensión delantera telescópica de 31 mm y un monoshock trasero que garantizan estabilidad y confort en distintos tipos de ruta. Su motor de 149.68 cc desarrolla 14.5 HP a 8,500 RPM y un torque de 13.5 Nm a 6,500 RPM, cifras que se complementan con una transmisión de 5 velocidades para ofrecer una conducción ágil y eficiente.
En el apartado tecnológico, la nueva Pulsar N150 cuenta con un panel digital que proporciona información clara y precisa al conductor. Este elemento refuerza la propuesta de una motocicleta que es una mezcla equilibrada de estilo, confort y tecnología, ideal para quienes valoran tanto la estética como la funcionalidad en su día a día.
Gracias a su motor de 150 cc y a su configuración dinámica, la Pulsar N150 se adapta con facilidad tanto al entorno urbano como a la carretera abierta. Su comportamiento estable y su respuesta inmediata la convierten en una opción atractiva para quienes necesitan una moto que rinda igual en el tráfico citadino que en recorridos más largos.
Este lanzamiento cobra un significado especial al realizarse en el marco del 25 aniversario del modelo Pulsar, una línea que, con sus múltiples variantes, se ha ganado a pulso el cariño y la preferencia de los hondureños. A lo largo de los años, Pulsar se ha consolidado como sinónimo de rendimiento, durabilidad y espíritu joven.
Manejar una Pulsar no es solo andar en moto, es vivir la emoción del camino y sentir el control en cada curva. La nueva Pulsar N150 ya se encuentra disponible a nivel nacional, lista para conquistar a una nueva generación de motociclistas que buscan potencia, estilo y confianza en cada kilómetro.