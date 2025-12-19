Grupo UMA lanza en Honduras la Pulsar N150, una moto de vanguardia, hecha para el día a día

San Pedro Sula.

Grupo UMA, a través de su reconocida marca Bajaj, presentó oficialmente la nueva Pulsar N150, una motocicleta que marca un nuevo estándar dentro de su segmento al combinar diseño moderno, tecnología de vanguardia y un desempeño pensado para acompañar cada trayecto. Este lanzamiento reafirma el compromiso de la marca con los conductores que buscan una moto versátil, confiable y con carácter deportivo. La Pulsar N150 incorpora un chasis reforzado que brinda mayor rigidez y control, acompañado por una suspensión delantera telescópica de 31 mm y un monoshock trasero que garantizan estabilidad y confort en distintos tipos de ruta. Su motor de 149.68 cc desarrolla 14.5 HP a 8,500 RPM y un torque de 13.5 Nm a 6,500 RPM, cifras que se complementan con una transmisión de 5 velocidades para ofrecer una conducción ágil y eficiente.

En el apartado tecnológico, la nueva Pulsar N150 cuenta con un panel digital que proporciona información clara y precisa al conductor. Este elemento refuerza la propuesta de una motocicleta que es una mezcla equilibrada de estilo, confort y tecnología, ideal para quienes valoran tanto la estética como la funcionalidad en su día a día. Gracias a su motor de 150 cc y a su configuración dinámica, la Pulsar N150 se adapta con facilidad tanto al entorno urbano como a la carretera abierta. Su comportamiento estable y su respuesta inmediata la convierten en una opción atractiva para quienes necesitan una moto que rinda igual en el tráfico citadino que en recorridos más largos.