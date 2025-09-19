Financiamiento exclusivo de Banco Atlántida en Expomóvil 2025 este 19, 20 y 21 de septiembre

San Pedro Sula vive un fin de semana de motor y oportunidades con la Expomóvil 2025, que se celebra en Expocentro este viernes 19, sábado 20 y domingo 21. Este evento reúne a las principales marcas de vehículos y a las instituciones financieras más sólidas del país, para que los hondureños puedan cumplir el sueño de estrenar carro aprovechando planes de financiamiento diseñados para cada necesidad.
Durante estos tres días, los visitantes podrán conocer de primera mano las últimas tendencias del mercado automotriz, desde autos compactos y sedanes familiares hasta camionetas, SUVs y vehículos de trabajo. Más que una exposición, la Expomóvil se convierte en un espacio donde cada persona puede encontrar el modelo que mejor se ajusta a su estilo de vida y recibir el acompañamiento necesario para concretar su compra.
Banco Atlántida participa activamente en la Expomóvil 2025 ofreciendo beneficios exclusivos a sus clientes y visitantes. Entre ellos destacan la preaprobación inmediata de crédito, financiamiento de hasta 84 meses plazo, condiciones preferenciales y asesoría personalizada para que cada comprador pueda elegir la opción que mejor se adapte a sus metas y presupuesto.
Quienes buscan impulsar su negocio o fortalecer su operación con vehículos de trabajo encontrarán en Banco Atlántida un aliado estratégico. La entidad ofrece financiamiento con fondos Banhprovi para capital de inversión, que incluye la compra de vehículos de trabajo bajo condiciones preferenciales: tasa de interés del 7%, plazos de hasta 5 años y un periodo de gracia de hasta 12 meses, lo que permite a emprendedores y empresarios invertir con mayor tranquilidad.
Para Banco Atlántida, estrenar un vehículo es mucho más que adquirir un medio de transporte; es abrir la puerta a nuevas experiencias y oportunidades. Con su presencia en la Expomóvil 2025, el banco reafirma su compromiso de acercar soluciones financieras innovadoras, accesibles y confiables que hagan posible que más hondureños alcancen el sueño de tener el vehículo que desean.
Los organizadores invitan al público a no perder la oportunidad de asistir a esta gran cita automotriz, que continuará durante todo el fin de semana en Expocentro. Con promociones exclusivas, tasas competitivas y una amplia variedad de modelos en exhibición, la Expomóvil 2025 promete ser el escenario perfecto para que cada visitante encuentre el vehículo que estaba esperando.