Excel celebra 25 años de Mitsubishi en Honduras y presenta el nuevo Destinator

San Pedro Sula.

Excel Honduras celebró 25 años de trayectoria de Mitsubishi Motors en el país con un evento conmemorativo para clientes y representantes de la marca, en el que se realizó la presentación oficial del nuevo Mitsubishi Destinator, marcando así un nuevo capítulo en su historia local Durante estas dos décadas y media, Mitsubishi ha consolidado su liderazgo gracias a modelos emblemáticos como la L200, referente en su segmento, así como Montero y Outlander, que han ganado la preferencia de los clientes por su confiabilidad, durabilidad y desempeño en todo tipo de caminos. Este respaldo ha permitido a la marca acompañar a miles de hondureños en sus actividades diarias y proyectos a lo largo del país.

El nuevo Mitsubishi Destinator representa la visión de futuro de la marca y su compromiso por evolucionar junto a las necesidades del mercado. El modelo incorpora un completo paquete de asistencias a la conducción, entre ellas control crucero adaptativo, mitigación de colisión frontal, alerta de punto ciego y seis bolsas de aire, fortaleciendo su propuesta en materia de seguridad. En el interior, la camioneta ofrece una experiencia moderna y conectada con pantalla multimedia de 12.3 pulgadas, clúster digital, sistema de sonido premium y aire acondicionado automático de doble zona. Su diseño amplio y versátil está pensado para brindar comodidad tanto en la rutina diaria como en viajes familiares, combinando tecnología y funcionalidad en cada detalle.