  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Marketing & empresas

Excel celebra 25 años de Mitsubishi en Honduras y presenta el nuevo Destinator

La ocasión sirvió para revelar un nuevo modelo que amplía el portafolio y proyecta el futuro de Mitsubishi.

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 17:07 -
  • Juan F. Sánchez
Excel celebra 25 años de Mitsubishi en Honduras y presenta el nuevo Destinator

La distribuidora conmemora el aniversario de la marca en el país con un evento exclusivo en San Pedro Sula.
San Pedro Sula.

Excel Honduras celebró 25 años de trayectoria de Mitsubishi Motors en el país con un evento conmemorativo para clientes y representantes de la marca, en el que se realizó la presentación oficial del nuevo Mitsubishi Destinator, marcando así un nuevo capítulo en su historia local

Durante estas dos décadas y media, Mitsubishi ha consolidado su liderazgo gracias a modelos emblemáticos como la L200, referente en su segmento, así como Montero y Outlander, que han ganado la preferencia de los clientes por su confiabilidad, durabilidad y desempeño en todo tipo de caminos. Este respaldo ha permitido a la marca acompañar a miles de hondureños en sus actividades diarias y proyectos a lo largo del país.

Excel celebra 25 años de Mitsubishi en Honduras y presenta el nuevo Destinator

El nuevo Mitsubishi Destinator representa la visión de futuro de la marca y su compromiso por evolucionar junto a las necesidades del mercado. El modelo incorpora un completo paquete de asistencias a la conducción, entre ellas control crucero adaptativo, mitigación de colisión frontal, alerta de punto ciego y seis bolsas de aire, fortaleciendo su propuesta en materia de seguridad.

En el interior, la camioneta ofrece una experiencia moderna y conectada con pantalla multimedia de 12.3 pulgadas, clúster digital, sistema de sonido premium y aire acondicionado automático de doble zona. Su diseño amplio y versátil está pensado para brindar comodidad tanto en la rutina diaria como en viajes familiares, combinando tecnología y funcionalidad en cada detalle.

Evelyn Tábora, gerente de mercadeo Excel; y Alejandra Figueroa, jefe de Marca Mitsubishi Excel Honduras.

Evelyn Tábora, gerente de mercadeo Excel; y Alejandra Figueroa, jefe de Marca Mitsubishi Excel Honduras.

El evento se desarrolló en un ambiente exclusivo que integró experiencias gastronómicas y sensoriales, reforzando el vínculo entre la marca y sus clientes más cercanos. En este contexto, Alejandra Figueroa, jefe de Marca Mitsubishi en Excel Honduras, destacó que el aniversario simboliza la confianza depositada por los clientes y el compromiso de continuar innovando y creciendo junto a ellos.

Con esta celebración y el lanzamiento del Destinator, Excel Honduras reafirma su apuesta por fortalecer la presencia de Mitsubishi en el país, respaldada por su red de sucursales en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, así como por un sólido servicio postventa que sostiene su liderazgo regional como parte del Grupo Poma.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Juan F. Sánchez

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias