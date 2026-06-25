DoradoBet llega a Honduras: el gigante de las apuestas online desembarca con un histórico “Doble Regalo”

La industria del entretenimiento en Honduras recibe a un gigante de las apuestas. DoradoBet, la plataforma líder de la región, ha oficializado su llegada al país con el objetivo de transformar el mercado del juego online. Tras consolidar su éxito y dominar mercados clave en toda Centroamérica —incluyendo Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá—, además de expandir su presencia en Sudamérica en países como Perú, Chile y Ecuador, la marca desembarca en territorio hondureño para escribir un nuevo capítulo en su historia de liderazgo.
Con la firme misión de dejar un legado, la plataforma se presenta ante el público hondureño combinando innovación tecnológica, grandes propuestas de juego y múltiples beneficios diseñados especialmente para conquistar a los aficionados más apasionados. DoradoBet busca posicionarse rápidamente como la opción preferida de los jugadores locales, respaldada por una robusta oferta en apuestas deportivas, casino tradicional y casino en vivo que garantiza una experiencia inmersiva desde el primer instante.
La llegada de la plataforma viene acompañada de una de las promociones de bienvenida más competitivas y atractivas disponibles actualmente en el mercado nacional. DoradoBet introduce un beneficio inmediato denominado “Doble Regalo”, el cual otorga ventajas exclusivas a los nuevos usuarios desde su primer clic, permitiéndoles comenzar a ganar y divertirse sin la necesidad de realizar un depósito previo ni cumplir con complejas condiciones de rollover.
Este paquete de bienvenida real consta de dos grandes incentivos que facilitan el acceso al entretenimiento. Por un lado, los nuevos miembros reciben una apuesta gratis (Freebet) de 300 HNL destinada exclusivamente al apartado de deportes. Por el otro, se otorgan 100 giros gratis para ser utilizados en DoradoBet Hot to burn, uno de los títulos de casino online más populares y demandados del momento, asegurando diversión tanto para los fanáticos del fútbol como del azar.
Alineada con las tendencias globales más exigentes de la industria, la estrategia de DoradoBet se enfoca en ofrecer procesos directos, transparentes y totalmente orientados a la satisfacción del usuario. Para acceder a este beneficio de bienvenida, los interesados únicamente deben completar el formulario de registro en el portal oficial y proceder con la verificación de su cuenta, eliminando las barreras tradicionales de los bonos convencionales.
Para la liberación de las ganancias obtenidas mediante la Freebet, se han establecido reglas claras e instructivas: se requiere efectuar un depósito de entre 50 HNL y 250 HNL, armando jugadas combinadas de al menos cuatro selecciones. Si el monto a liberar es superior a 250 HNL, la jugada múltiple requerirá un mínimo de tres selecciones, debiendo contar cada evento con una cuota mínima de 1.70 y completarse dentro de un período de vigencia de tres días calendario.