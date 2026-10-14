Diunsa y Whirlpool presentan “Whirlpool te da más” y sortean un Hyundai Grand i10 2027

San Pedro Sula.

En el marco de la celebración de sus 50 años de trayectoria en Honduras, Diunsa y Whirlpool presentan la promoción “Whirlpool te da más”, una iniciativa que busca premiar la preferencia de los consumidores con el sorteo de un Hyundai Grand i10 2027, completamente nuevo. La promoción estará vigente a nivel nacional del 13 de octubre al 10 de diciembre de 2026, brindando a los clientes la oportunidad de participar por la compra de productos Whirlpool en las tiendas Diunsa a nivel nacional y a través de Diunsa.hn.

¿Cómo pueden participar los clientes?

Mecánica de la promoción:

• Por la compra de cualquier artículo Whirlpool por un monto mayor a L12,000, el cliente recibirá un cupón de participación. • El cupón deberá ser completado con los datos del participante y depositado en las urnas oficiales ubicadas en las tiendas Diunsa a nivel nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse • El gran sorteo se realizará el 15 de diciembre de 2026, a las 3:00 p.m., en Diunsa San Fernando, en San Pedro Sula. • La actividad será transmitida en vivo a través de Facebook Live, donde se dará a conocer al afortunado ganador del Hyundai Grand i10 2027. Esta iniciativa forma parte de la celebración de los 50 años de Diunsa, una trayectoria construida junto a las familias hondureñas y que la empresa conmemora bajo el concepto “Diunsa, 50 años juntos”. A través de esta alianza, ambas marcas reafirman su compromiso de ofrecer a los consumidores innovación, calidad y tecnología para el hogar, acompañadas de experiencias y oportunidades especiales. “Para Whirlpool es un orgullo unirnos a Diunsa en esta celebración tan especial de sus 50 años junto a las familias hondureñas. Con ‘Whirlpool te da más’ queremos agradecer la preferencia de nuestros consumidores y brindarles la oportunidad de ganar un premio extraordinario, al mismo tiempo que acercamos nuestras más recientes innovaciones para el hogar”, expresó Luis Palma, gerente de Ventas para Whirlpool CAM.

“Esta alianza refleja el compromiso de ambas marcas por ofrecer productos de alta calidad, innovación y tecnología que faciliten la vida de las familias. Invitamos a nuestros clientes a aprovechar esta promoción y ser parte de esta gran celebración”, agregó Palma.

Innovación para el hogar

Durante esta temporada, Whirlpool también presenta novedades en sus categorías de lavandería y cocina, con productos diseñados para facilitar las tareas del hogar y ofrecer mayor eficiencia. Entre sus innovaciones destaca la lavadora de carga superior Xpert Eco, equipada con tecnología que permite optimizar el consumo de agua y energía, además de diferentes ciclos de lavado para atender las necesidades de las familias.