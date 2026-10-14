Diunsa suma “The Pit Stop Experience Honduras” a la celebración de sus 50 años

San Pedro Sula.

Ubicada en el estacionamiento de Diunsa Pedregal, la experiencia reúne 18 vehículos temáticos a tamaño real y diferentes espacios ambientados que permiten a los visitantes acercarse a algunos de los personajes más reconocidos de Cars, recorrer la exhibición y disfrutar de diferentes oportunidades para fotografías. The Pit Stop Experience estará disponible hasta el 25 de octubre, todos los días de 12:00 del mediodía a 8:00 de la noche.

Durante su año de aniversario, Diunsa ha desarrollado diferentes actividades para acercar la celebración de sus cinco décadas a los clientes y familias que han acompañado a la empresa a lo largo de su historia. The Pit Stop Experience se suma a estas iniciativas con una propuesta de entretenimiento diferente, incorporando nuevas experiencias a la visita tradicional a las tiendas.

“Cumplir 50 años es también una oportunidad para seguir evolucionando y encontrar nuevas formas de conectar con nuestros clientes. Con The Pit Stop Experience quisimos llevar parte de esta celebración directamente a las familias, con una experiencia diferente que puedan disfrutar y compartir juntos. Queremos que nuestros 50 años no solo recuerden lo que hemos construido, sino que también reflejen cómo queremos seguir innovando en la relación que tenemos con nuestros clientes”, expresó Mario Alejandro Faraj, Gerente de Mercadeo de Diunsa.

Durante cinco décadas, Diunsa ha acompañado a generaciones de hondureños y continúa incorporando nuevas propuestas, formatos y experiencias como parte de la evolución de la compañía y de su relación con sus clientes.

Información para visitantes: Las entradas para The Pit Stop Experience Honduras están disponibles a través de la plataforma VibeNow. Además, quienes presenten su cupón de ingreso en Diunsa Pedregal podrán obtener un 5% de descuento en la compra de juguetes.