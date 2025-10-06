Diunsa Pedregal estrena su nueva área tecnológica con innovación y comodidad

San Pedro Sula.

Diunsa continúa marcando la pauta en el comercio hondureño con la inauguración de su nueva área de tecnología en la tienda Diunsa Pedregal, un espacio que promete revolucionar la experiencia de compra de sus clientes. Esta apertura reafirma el compromiso de la empresa con la innovación, el servicio y la satisfacción del consumidor, consolidándose como referente en el mercado nacional.

La remodelación abarca 500 metros cuadrados dedicados a la tecnología, presentando un entorno completamente renovado, moderno y funcional. Cada detalle ha sido diseñado para ofrecer comodidad, facilidad de acceso y una exposición óptima de los productos, permitiendo a los visitantes disfrutar de una experiencia de compra envolvente y personalizada. En esta nueva área, los clientes encontrarán un portafolio completo e innovador que abarca desde celulares y computadoras hasta drones y consolas de videojuegos. Las mejores marcas del mercado, como LG, Samsung, JV y Tekno, se reúnen bajo un mismo techo, ofreciendo variedad, calidad y tecnología de vanguardia al alcance de todos.

Además, Diunsa ofrece una promoción imperdible para los amantes de los videojuegos de PlayStation 4: títulos de renombre como Crash Bandicoot 4: It's About Time y Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 podrán adquirirse a un increíble precio de liquidación de tan solo 140 lempiras, brindando entretenimiento de primer nivel a precios accesibles. "Con esta remodelación reafirmamos nuestro compromiso de seguir ofreciendo lo mejor en innovación, calidad y servicio a las familias hondureñas. Diunsa Pedregal cuenta ahora con el espacio tecnológico más completo del país", expresó Mario Alejandro Faraj, jefe de mercadeo de Diunsa, destacando la visión de la empresa de seguir evolucionando junto a las necesidades del consumidor moderno.