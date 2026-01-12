Diunsa inaugura su esperada Feria de Verano para clientes mayoristas

San Pedro Sula.

Diunsa dio inicio oficial a su esperada Feria de Verano, un evento dirigido a clientes mayoristas que reúne una completa exhibición de artículos diseñados para la temporada más cálida del año. La feria se desarrolla de manera simultánea en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, comenzando este 12 de enero, consolidándose como una plataforma clave para el comercio mayorista a nivel nacional. El evento ofrece a los clientes mayoristas la oportunidad de conocer y adquirir un amplio portafolio de productos innovadores para el verano, caracterizados por su calidad y precios altamente competitivos. En San Pedro Sula, la feria tiene lugar en el Salón de Convenciones de Diunsa San Fernando, mientras que en Tegucigalpa se realiza en el salón de exposiciones de Diunsa Miraflores, espacios acondicionados para una experiencia comercial eficiente y dinámica.

Fernando Zaldívar, gerente de Mayoreo de Diunsa, resaltó la importancia de esta iniciativa al señalar que la feria permite a los clientes conocer de primera mano las últimas tendencias en artículos de verano para el año 2026, con condiciones comerciales atractivas que fortalecen sus negocios y les permiten anticiparse a la demanda del mercado. La Feria de Verano de Diunsa presenta una variada oferta de productos indispensables para la temporada, entre los que se incluyen piscinas, flotadores, asadores, carpas, juegos para patio, hieleras, sandalias, juguetes y electrodomésticos, así como muchos otros artículos diseñados para el disfrute familiar y al aire libre.